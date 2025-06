Salió a la luz un doloroso secreto sobre Wanda Nara y su tratamiento contra la leucemia: ”Uno de mis hijos..."

Kennys Palacios, estilista y uno de los amigos más cercanos de Wanda Nara, decidió hablar por primera vez en profundidad sobre uno de los momentos más difíciles que atravesó la empresaria: el diagnóstico de leucemia que recibió casi dos años atrás.

Wanda Nara. Foto: web.

Invitado al canal Bondi Live, el confidente de Wanda compartió detalles sobre cómo se enteraron de la enfermedad y no dudó en señalar el fuerte impacto que tuvo la exposición mediática en medio de una situación tan delicada. Con total sinceridad, relató la angustia del entorno más íntimo y cómo vivieron esas primeras instancias de incertidumbre.

Así se enteró uno de los hijos de Wanda Nara sobre su enfermedad

“Fue una bomba para todos”, dijo Kennys al rememorar el momento en que la noticia impactó de lleno en el entorno más íntimo de Wanda Nara. “Ella se estaba por ir a Italia, habían terminado los Martín Fierro. Me pidió un contacto para hacerse los estudios. La persona fue a su casa...”, comenzó relatando el estilista en diálogo con el canal Bondi Live.

Lo que más lo marcó fue cómo se enteró del diagnóstico: “Al otro día empezamos a hablar por un grupo que tenemos con Zaira y otros amigos, pero me llamó la atención que ella no respondía. A la noche me hizo un llamado y me contó lo que estaba pasando”, recordó, visiblemente conmovido.

Zaira y Wanda Nara tendrían su propio reality.

El shock fue absoluto. Nadie del círculo cercano lo esperaba: ni su familia, ni sus amistades, ni siquiera Mauro Icardi, quien entonces seguía siendo su pareja. “Todos estaban destruidos. Fue un baldazo de agua fría. Era prender la tele y ver que todo el mundo decía algo”, expresó, en referencia al modo abrupto en que la noticia se viralizó tras ser filtrada por Jorge Lanata en los medios.

Sin embargo, lo más duro fue la forma en que la información llegó a sus seres más cercanos: “Creo que Wanda lo entendió, es parte del juego. Pero deberían haberle dado el tiempo de que ella decidiera si decirlo o no. Fue fuerte, porque uno de los hijos se enteró por redes sociales”, lamentó Palacios, dejando en evidencia el dolor que provocó la falta de privacidad en un momento tan sensible.

Maxi López y Wanda Nara en el cumpleaños de Valentino.

Aquella exposición apresurada dejó una huella en la familia. Tiempo después, en octubre de 2023, Wanda decidió confirmar públicamente su enfermedad con una emotiva publicación en Instagram que conmovió a sus seguidores: “Leucemia. Al principio le decía ‘esa cosa que tengo yo’. Después pude decirle ‘esa enfermedad’. Y ahora lo llamo por su nombre. Perdón a quién sentía que debía anticipar mis propios tiempos”, escribió entonces, visibilizando su proceso personal.

Actualmente, según confirmó Kennys, Wanda se encuentra bien de salud y continúa con el tratamiento con la fortaleza que siempre la caracterizó.