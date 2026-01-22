El llamativo mensaje de Thiago Medina tras la tristeza de Daniela Celis por sus hijas: “A llorar a la...”

Thiago Medina vive su nueva vida y trata de disfrutarla al máximo después de su recuperación y de estar al borde de la muerte. El ex Gran Hermano sufrió un accidente en septiembre de 2025 en su moto y estuvo un mes luchando por su vida. Luego de eso, volvió a vivir con su ex Daniela Celis para estar cerca de sus gemelas de casi dos años Laia y Aimé.

La expareja que se conoció en Gran Hermano mantiene un vínculo cercano por el bien de sus hijas. De hecho, fue la influencer quien lo acompañó y apoyó en todo momento cuando estuvo internado.

Hace unos días, Pestañela quien compartió un video llorando porque se tenía que separar de sus hijas de casi dos años para ir a trabajar. Ahora fue Thiago el que publicó una foto con un texto que llamó la atención.

El famoso subió una foto de él frente al espejo, con una canción de nombre “soltero” haciendo referencia clara a su situación sentimental. Pero no quedó ahí, sino que escribió en la publicación: “A llorar a la iglesia”.

Thiago Medina

La angustia de Daniela Celis por estar lejos de sus hijas

La frase que usó Thiago Medina generó repercusiones, ya que podría estar dirigida a su ex. Cabe recordar, que hace unos días Daniela Celis se mostró totalmente angustiada por estar lejos de sus hijas, debido a que está haciendo temporada en Pinamar con Luzu Tv.

Daniela Celis, Thiago Medina y sus hijas

“Día dos. Este día es duro, amigos”, escribió la famosa. “Quiero hacer videollamadas con las nenas y, por supuesto, no hacemos porque ellas, después de la videollamada, se quedan mal, lloran atrás del teléfono y me está dando algo que me está matando”, expresó entre lágrimas la famosa.

La publicación de Thiago llamó la atención porque fue después de las declaraciones de su ex.