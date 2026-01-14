Daniela Celis y Thiago Medina buscan niñera para las gemelas y fueron tajantes con los requisitos: “La hora corre”

Daniela Celis y Thiago Medina formaron pareja en Gran Hermano. Al poco tiempo de salir de la casa, Daniela anunció su embarazo, con la gran sorpresa de que no era una sino dos bebas: Laia y Aimé. Hoy, ya con dos años, el ritmo cotidiano exige contar con la ayuda de una niñera y los “hermanitos” se lanzaron a la búsqueda.

Thiago Medina y Daniela Celis junto a sus hijas celebrando la Navidad. (Foto: Instagram)

Cabe mencionar que Thiago y Daniela se separaron ya hace un tiempo y quien habría tomado la decisión fue él. Meses más tarde, el accidente que casi le cuesta la vida lo hizo reflexionar e intentó rearmar el vínculo pero no hubo caso.

Semanas atrás, publicaron un video en el que aclararon su situación sentimental: “Vivimos juntos, somos familia”. “Nos queremos y nos vamos querer toda la vida. Además de haber sido pareja, somos padres”, aseguró Thiago, confirmando que siguen separados, pero juntos y unidos, priorizando el bienestar de sus hijas.

Una niñera para las gemelas: los requisitos

En las últimas horas, Thiago publicó un aviso en sus redes sociales sobre la búsqueda de una niñera para las gemelas. Los requisitos fueron claros y, a decir verdad, para nada exigentes, solo cuestiones lógicas en las que suelen pensar los padres de niños pequeños.

Thiago Medina compartió los requisitos para ser la niñera de sus gemelas, fruto de su pasada relación con Daniela Celis. (Foto: Instagram)

Los requisitos solicitados son:

Que viva por la zona en donde viven ellos (Gral Rodríguez, Francisco Álvarez, Moreno, etc)

Que tenga experiencia con niños de 2 años

Que presente CV con referencias

Que sea creativa y didáctica

Que no fume

Que no use el celular delante de las nenas

Que tenga muchas ganas de jugar y sea atenta

Otro de los puntos que llamó la atención de muchos fue el que decía: “Cuando las nenas duermen la siesta, la hora corre. Pedimos que matengan el orden en la habitación de ellas”. El objetivo de este apartado es dejar en claro que, como es tiempo pago, se debe aprovechar de otra manera. Ellos prefieren que se dedique a ordenar las pertenencias de las pequeñas. ¿Lo lógico o mucha exigencia?