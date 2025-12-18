La emoción de Daniela Celis por cumplir su sueño a tres años de salir de Gran Hermano: “Lloro”

Daniela Celis vive su mejor momento personal tras los complicados días que pasó por el accidente de tránsito de Thiago Medina. Hace unos días, la famosa volvió con sus proyectos personales, está en el streamig, y sigue creciendo en los medios de comunicación a tres años de salir de Gran Hermano.

Desde que pasó por el reality, la vida de Daniela cambió y logró trabajar de lo que siempre quiso. La famosa conoció a Thiago en el programa, se enamoraron, se pusieron de novios y fueron padres de gemelas. Si bien están de a poco reconstruyendo su relación, apostaron a la familia tras el grave accidente del influencer.

Daniela Celis. Foto: captura pantalla

El logro de Daniela Celis a tres años de su paso por Gran Hermano

Daniela mostró su felicidad en sus redes sociales por poder lograr cumplir uno de sus sueños después de mucho trabajo, esfuerzo e ilusión. La famosa mostró el momento en qué firmó los papeles para comprar su primera camioneta.

“Lloro chicos, después de tres años de salir de la casa de Gran Hermano me pude comprar mi primera camioneta”, escribió Daniela junto a un video donde se la ve firmando los papeles con una sonrisa y emocionada por el gran logro.

Luego, se mostró abrazando la camioneta blanca que se compró y comentó en su historia: “Feliz de poder terminar el año de esta manera”.

“Gracias vida, gracias Dios y gracias universo”, expresó la influencer en la emotiva foto junto a su nueva adquisición.

Daniela fue acompañada de su papá a comprarse y retirar su primera camioneta. La feliz noticia de la famosa fue bien recibida por sus fanáticos que celebraron su esfuerzo de estos años tras pasar por el reality.

“Decreten, manifieste, confíen en el proceso y sobre todo no se rindan”, agregó“, agregó Pestañela profundamente conmovida por lograr tener su camioneta propia después de los meses difíciles que vivió.