Daniela Celis vive su mejor momento personal tras los meses complicados que pasó con el grave estado de salud de Thiago Medina por el accidente de tránsito. La famosa fue invitada a los Martín Fierro de Streaming, que se hizo por primera vez, por su participación en Patria y Familia (Luzu). No obstante, camino a la premiación pasó por un momento dramático.

La influencer es conocida por su espontaneidad a la hora de contar lo que le pasa todos los días. Esta vez de camino a la premiación sufrió un inconveniente que le generó preocupación y desesperación por no llegar a la ceremonia.

Daniela Celis. Foto: captura pantalla

El problema de Daniela Celis antes de ir a los Martín Fierro de Streaming

Según relató la famosa en un video en sus redes sociales, Daniela compartió una historia en el ascensor de un edificio, en el que quedó encerrada con un amigo antes de ir a los Martín Fierro. “Encerrados en el ascensor porque mandaron estas mierdas y con la nueva tecnología ni siquiera abre la puerta”, expresó con enojo Pestañela por la situación y mostrando las tarjetas que se utilizan para las puertas.

“Tenemos una alfombra roja, chicos, ábrannos la puerta”, comentó su amigo con humor por el percance que pasaban mientras Daniela estaba en desesperación.

En el video que subió, la famosa escribió indignada: “Cómo les explicamos que tenemos un Martín Fierro”. Luego, Pestañela agregó que no la estaba pasando bien: “¡Me da algo, me muero! Me puedo morir”.

Mientras su amigo llamaba a alguien que los ayude e intentaba abrir con las tarjetas, un vecino del lugar abrió las puertas y los dos salieron del ascensor aliviados.

“Ay, gracias”, le dijo Pestañela al hombre que abrió el ascensor. La situación le generó desesperación, ya que es un lugar cerrado y no podían contactar a alguien que los ayude.

Finalmente, Daniela Celis estuvo en los Martín Fierro con el equipo de Patria y Familia con un vestido fucsia y plateado.