La polémica pregunta de La Reini a Diego Poggi sobre su sexualidad en los Martín Fierro de Streaming: “¿Sos...?"

Por primera vez se realizó la entrega de premios Martín Fierro de Streaming 2025 y se transmitió por Telefe, desde la previa, la alfombra roja y la ceremonia. La atención en redes sociales estuvo sobre Sofía Gonet más conocida por todos como La Reini, quien fue polémica con su look transparente y su comentario a Diego Poggi.

La influencer viene de un fin de semana cargada tras ser protagonista de un polémico cruce con su ex Homero Pettinato, donde ambos filtraron chats, hubo amenazas y llanto por la discusión que se volvió pública. Su presencia en la premiación era esperada por todos.

La Reini se volvió viral por un incómodo comentario que le hizo a Diego Poggi sobre su sexualidad, que no fue bien visto por los espectadores. Cuando la influencer llegó a la alfombra roja fue recibida por el conductor, y allí hablaron de los looks de los invitados.

El comentario fuera de lugar de La Reini a Diego Poggi que se volvió viral

La situación se volvió tensa cuando La Reini le preguntó por su look al conductor y agregó: "Los gays. El tema de los looks”. Poggi se rió del comentario y dijo: "Yo soy... pero no. Soy trucho, no me sale".

Esto llevó a que Sofía le pregunte sin filtros al conductor: “¿Vos sos gay?”. Diego Poggi le siguió el juego y contestó con humor: “Depende del día”.

No obstante, la influencer insistió y volvió a consultarle por su sexualidad frente a cámaras: “Ay, ¿pero sos bisexual?”.

El periodista expresó incómodo con la situación: “No, no, hago lo que puedo”. La influencer siguió con el tema y lanzó un comentario desubicado: “Ay, no sabía. Me muero, pero ¿cómo que no te gusta la moda si sos gay?“.

A pesar de los comentarios y la temática fuera de lugar para la cámara, Diego Poggi cerró el tema con ironía: “Sí, pero tampoco me gusta el fútbol”.