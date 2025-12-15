La polémica pregunta de La Reini a Diego Poggi sobre su sexualidad en los Martín Fierro de Streaming: “¿Sos...?"

Entretenimiento / Famosos

La influencer se volvió viral por el comentario desubicado que le hizo al periodista en la alfombra roja de los premios.

Magdalena Rodríguez Castro
Magdalena Rodríguez Castro

15 de diciembre de 2025,

Por primera vez se realizó la entrega de premios Martín Fierro de Streaming 2025 y se transmitió por Telefe, desde la previa, la alfombra roja y la ceremonia. La atención en redes sociales estuvo sobre Sofía Gonet más conocida por todos como La Reini, quien fue polémica con su look transparente y su comentario a Diego Poggi.

La influencer viene de un fin de semana cargada tras ser protagonista de un polémico cruce con su ex Homero Pettinato, donde ambos filtraron chats, hubo amenazas y llanto por la discusión que se volvió pública. Su presencia en la premiación era esperada por todos.

La Reini se volvió viral por un incómodo comentario que le hizo a Diego Poggi sobre su sexualidad, que no fue bien visto por los espectadores. Cuando la influencer llegó a la alfombra roja fue recibida por el conductor, y allí hablaron de los looks de los invitados.

El comentario fuera de lugar de La Reini a Diego Poggi que se volvió viral

La situación se volvió tensa cuando La Reini le preguntó por su look al conductor y agregó: "Los gays. El tema de los looks”. Poggi se rió del comentario y dijo: "Yo soy... pero no. Soy trucho, no me sale".

Esto llevó a que Sofía le pregunte sin filtros al conductor: “¿Vos sos gay?”. Diego Poggi le siguió el juego y contestó con humor: “Depende del día”.

No obstante, la influencer insistió y volvió a consultarle por su sexualidad frente a cámaras: “Ay, ¿pero sos bisexual?”.

El periodista expresó incómodo con la situación: “No, no, hago lo que puedo”. La influencer siguió con el tema y lanzó un comentario desubicado: “Ay, no sabía. Me muero, pero ¿cómo que no te gusta la moda si sos gay?“.

A pesar de los comentarios y la temática fuera de lugar para la cámara, Diego Poggi cerró el tema con ironía: “Sí, pero tampoco me gusta el fútbol”.

