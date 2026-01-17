El llanto de Daniela Celis tras dejar a sus hijas por trabajo: “Una mochila de culpa”

Daniela Celis, madre de Aimé y Laia, hijas de su relación con Thiago Medina, se sinceró y dejó un mensaje lleno de emoción y tristeza sobre la difícil realidad de separarse de sus niñas cada vez que debe cumplir con sus obligaciones laborales.

En un posteo compartido en Instagram Stories, Daniela relató con sinceridad cómo la culpa, la ansiedad y la carga emocional la acompañan, y cómo, al mismo tiempo, trata de justificar su ausencia por las obligaciones laborales, justo antes de viajar a Pinamar por trabajo.

El descargo de Daniela Celis por tener que ir a trabajar sin sus hijas

“Me llevo mi mochilita atrás de conciencia, de culpa, de carga, de todo, de hacer videollamada todos los días, cómo van a estar después sin las videollamadas”, comenzó diciendo la exparticipante de Gran Hermano.

La sinceridad de Daniela no terminó allí: también admitió que la distancia le duele más de lo que esperaba. “Me cuesta porque yo nunca estuve tanto tiempo lejos de ellas, ni ellas de mí”, reconoció con tristeza.

“Estoy laburando, me estoy poniendo cosas para yo misma decir ‘estoy fuera de casa para trabajar’ y no me estoy permitiendo dejarme un día de descanso. Pero son mis fantasmas”, agregó.

Con un tono muy cercano, se dirigió a otras madres que viven la misma lucha interna: “¿A ustedes también les pasan? ¿Cómo manejan esto? ¿Es normal?”, cerró, buscando contención y conexión con mujeres que atraviesan situaciones similares.