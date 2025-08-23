El íntimo video de Lucía Celasco con Nicolás Figal que dejó a todos sin palabras.

Lucía Celasco y Nicolás Figal se encuentran en el centro de los rumores de romance, y cada vez resulta más evidente que ya no intentan ocultarlo. La noticia salió a la luz esta semana gracias a Pepe Ochoa, y en las últimas horas el periodista uruguayo Gustavo Descalzi aportó nuevos detalles sobre la relación.

Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez

Para sumar más evidencia, se difundió un video en el que se ve a la nieta de Susana Giménez y al futbolista durante un evento. Aunque cada uno llegó por separado y compartían el lugar con otras figuras del espectáculo, su presencia juntos sigue avivando las especulaciones sobre un posible vínculo amoroso.

El íntimo video de Lucía Celasco y Nicolás Figal

En el video difundido por Farándula Show, se observa en primer lugar a Nicolás Figal ingresando al boliche ubicado en la zona de la costanera porteña. Minutos más tarde, Lucía apareció a bordo de su automóvil. Ante la consulta “¿Venís al cumple?”, ella contestó afirmativamente.

Entre los invitados al festejo también estuvieron presentes Ricardo Darín y Susana Giménez. A la salida del lugar, cuando le consultaron cómo había estado el cumpleaños, la diva no dudó en responder cantando: “Buenísimo, que los cumplas feliz, fue todo un cumpleaños. Me encantó, estuvo bárbaro, todos amigos. Ay, no saludé a Richard (Darín)”.

En lo que respecta a la diva, Gustavo Descalzi aseguró que no estaría del todo conforme con el vínculo entre su nieta y el jugador de Boca. En sus palabras: “Susana se va a enterar ahora de algunas cosas, aunque ella ya tiene una intuición, ya hizo averiguaciones, y en el entorno dicen que no le cayó muy bien”, sentenció.

La relación entre Lucía Celasco y Nicolás Figal continúa generando revuelo en el mundo de la farándula. Mientras las imágenes y testimonios alimentan cada vez más los rumores de romance, las miradas ahora se posan sobre la reacción de Susana Giménez, quien no estaría del todo de acuerdo con el vínculo. Habrá que esperar para ver si la pareja decide blanquear la relación o si prefieren mantener el misterio que, por ahora, los mantiene en el centro de la escena mediática.