María Eugenia Ritó fue una de las figuras del teatro de revista y de la televisión argentina hace años atrás. La famosa regresó a los medios de comunicación después de estar un tiempo alejada y cada vez que aparece frente a cámara genera repercusiones con lo qué hace o dice. El trabajo que promocionó dio qué hablar.

La famosa suele ser noticia por situaciones particulares que le suceden y comparte con sus seguidores. Además de su carisma, humor y forma de ser sin filtros por la que se hace viral cuando está frente a cámara. Ritó contó que inició una nueva faceta en uno de sus trabajos.

Fin de año caótico para María Eugenia Ritó: cómo fue la estafa bancaria que le hicieron en un supermercado.

Al igual que otras famosas, María Eugenia Ritó se sumó a las plataformas de contenido para adultos, donde comparte contenido exclusivo con los suscriptores. No obstante, para recibir más ingreso y llegar a fin de mes, la exvedette inventó un nuevo servicio que s ehizo viral por la desopilante idea.

El desopilante nuevo trabajo que creó María Eugenia Ritó

No solo tiene una cuenta en la plataforma para adultos, sino que se creó una dentro de la red social X con la sección XXX. En esta, la exvedette promociona su contenido de alto voltaje. Ahora sumó el servicio de “calificadora de penes”.

Según contó, es una especie de testeo de pene según el criterio de La Ritó a cambio de una suma de dinero.

El desopilante nuevo trabajo que creó María Eugenia Ritó

“Califico tu miembro teniendo en cuenta factores como: longitud, circunferencia y elevación. ¿Te gustaría?“, escribió la famosa en su cuenta de X y de XXX.

El posteo generó repercusiones entre sus seguidores, por un lado los que la criticaron por llegar a este extremo de buscar trabajo. Mientras que otros la felicitaron por reinventarse constantemente a pesar de las críticas que recibe.