Lucila “La Tora” Villar y Nacho Castañares volvieron a aparecer juntos en cámara desde Miami, donde están cubriendo el Mundial de Clubes 2025 para Telefe. Aunque su historia de amor quedó atrás en octubre de 2023, demostraron que la buena onda entre ellos sigue intacta.

Ambos se reencontraron en Estados Unidos en medio del evento deportivo y no esquivaron las preguntas sobre su relación actual. En una nota con el programa A la Barbarossa, se mostraron relajados y con la complicidad de siempre.

Nacho y La Tora están cubriendo juntos el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Qué dijeron Nacho Castañares y La Tora sobre su relación

“Yo creo que si estamos acá es porque está bien. Hablamos lo que teníamos que hablar en los momentos que teníamos que hacerlo. Siempre. Creo que eso es algo que nunca nos faltó”, explicó Nacho en vivo. Aunque admitió que se pelearon en su momento, también destacó: “Siempre dijimos que nos llevábamos bien, que está todo bien, y esto es prueba de eso”.

La Tora coincidió y aclaró que no tendrían problema en trabajar juntos: “Nos llevamos muy bien, si no, como dice Nacho, no estaríamos acá haciendo esta nota, cagándonos de risa, pasándola bien”. Luego agregó: “Todo lo que siempre fue laboral, siempre lo hablamos. Trabajamos en el mismo lugar y no somos boludos”.

Durante la entrevista, también compartieron detalles de la cobertura del torneo internacional y contaron que se cruzaron con muchos hinchas de Boca en las calles de Miami, lo que sumó color a su experiencia.

Mientras la nota circulaba en redes, otra noticia comenzó a tomar fuerza: una supuesta relación entre Nacho y Sabrina Cortez, exparticipante de Gran Hermano (segunda edición).

En las últimas horas, varios usuarios detectaron que Sabrina publicó una foto con una prenda que claramente sería del joven. Aunque ni él ni ella dijeron una palabra sobre el tema, los rumores se dispararon con fuerza.