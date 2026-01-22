El inesperado motivo por el que Juana Repetto no quiere decir la fecha de parto de su tercer hijo: “Espero que entiendan”

Juana Repetto.

Juana Repetto transita su tercer embarazo con alegría y los nervios lógicos que aparecen siempre, sin importar cuántos hijos haya tenido anteriormente. En ese contexto, desde su reacción al enterarse del inesperado embarazo hasta el día a día de la recta final, la influencer comparte todo mediante Instagram con la que llama su “comunidad”.

Este jueves abrió una caja de preguntas y se detuvo en dos asuntos puntuales que, según dijo, eran las consultas que más se repetían: cuándo va a nacer el bebé y si va a mostrarlo.

“Si bien esta comunidad es divina y hay muchas mujeres muy preciosas del otro lado, siempre tirando la mejor, preguntando por cada control, preocupadas, rezando; también hay mucha gente tirando mucha mala onda", comenzó explicando Juana, señalando que el mensaje valía para las dos preguntas.

¿Juana Repetto mostrará en redes a su tercer hijo?

“Mostrarlo tarde o temprano lo voy a mostrar, obvio. Ustedes saben, yo les comparto todo y me encanta y me enorgullecen mis hijos preciosos, los quiero mostrar”, aseguró. Sin embargo, dudó: “Pero los primeros días, no sé; no sé si el día que nazca lo voy a mostrar".

El inesperado motivo por el que no quiere decir la fecha de parto

“Y con la fecha me pasa lo mismo. Algo quiero resguardar por si hubiese una persona tirando mala onda, lo quiero evitar. Espero que entiendan y no se enojen", dijo.

Y siguió: “Yo les comparto todo, pero hay mínimas cositas... Como tampoco nunca fui muy exacta con las semanas de gestación, porque digo tal vez alguna me puede contar algo que me sugestione”.

“Yo siempre les voy a terminar contando todo, pero hay cositas que quizás me llevan más tiempo. Espero que lo sepan entender. Es un montón la energía que se mueve, muy positiva y también negativa. Entonces, no sé, quiero como quedármelo por ahora para mí“, explicó.

Asimismo, reconoció que está muy nerviosa en esta etapa pero trata de “dejarlo pasar”. “Cuando se me vienen todos los miedos que tengo y las fantasías, porque muchos de los miedos que tengo no son muy racionales, con respecto a la cesárea me dio unas fantasías... Trato de dejarlo pasar", señaló.