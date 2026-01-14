Juana Repetto reveló el verdadero motivo por el que Sebastián Graviotto no estará en el nacimiento de su hijo

Juana Repetto se encuentra en la dulce espera de su tercer hijo, y el segundo con su exmarido Sebastián Graviotto. Además, ya es madre de Toro, a quien tuvo por inseminación artificial. La famosa vive momentos de cambios y adaptaciones a su familia que espera al nuevo integrante. Por este motivo, interactúa constantemente con sus seguidores.

La influencer relata todos los días cómo es su vida con dos hijos pequeños y la adaptación para su nuevo bebé. Una de las preguntas más frecuentes que le realizan sus seguidores es que pasa con Sebastián Graviotto y su presencia mientras ella está embarazada.

Juana Repetto.

Esto se da porque la famosa cuenta su vida de madres soltera y el desafío de enfrentar el parto ya con dos hijos chicos que depende de ella. “¿Qué onda con Sebastián? ¿Te va a acompañar en el parto?“, le preguntó un usuario.

Juana Repetto contó por qué Sebastián Graviotto no estará en el parto de su hijo

En ese sentido, Juana decidió sincerarse con sus seguidores y les contó la verdad. “Le ponemos la mejor por los chicos y por nosotros mismos, fiaca llevarse para el cul... A veces chocás o te joden cosas del otro, claramente. Si no, no estaríamos separados, supongo”, comentó la influencer.

Juana Repetto contó por qué Sebastián Graviotto no estará en el parto de su hijo

En cuanto a la presencia de Sebastián en la recta final del embarazo como en el parto del bebé, Juana reveló que su ex está trabajando afuera desde hace un mes y medio. “Obviamente, tenemos mucho menos diálogo”, agregó.

Asimismo, la famosa expresó que no tiene la fecha exacta del nacimiento de su hijo, pero que cree que su ex no llegará al parto.

“Todavía no me confirmaron la fecha exacta de la cesárea, pero todo indica que nace antes de su vuelta”, aseguró Juana Repetto. De igual manera, comentó que su madre la acompañará.