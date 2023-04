El inesperado encuentro entre Támara Báez y L-Gante:“¡Encima que no viene nunca, viene a comer!”.

Luego de tantas tensiones entre la ex pareja, parece ser que volvió la paz. Tras el reclamo que le hizo Tamara Báez a L-gante sobre no cumplir con las visitas pautadas a su hija Jamaica, todo parece estar en orden nuevamente. Además, del nuevo lanzamiento de “Como el día más feliz” la romántica canción que el artista le dedicó a la influencer, ha contribuido a calmar las aguas.

Sin embargo, la madre de jamaica compartió en su cuenta de Instagram un video donde se los ve almorzando con el cantante, y lanzó ciertos comentarios picantes entre risas: “¡Encima que no viene nunca, viene a comer!”, comentó en tono de broma

Para luego disparar una indirecta para aquellas mujeres con las que estaría saliendo el artista: “Che chicas, ¿le podrían cocinar al ‘cacas’?”.

El video que compartió Tamara Báez en su cuenta de Instagram Foto: instagram

A pesar de los rumores de reconciliación entre la ex pareja, parece que las cosas no están tan claras. Muchos seguidores creen que la última canción del cantante es una manera de recuperar a su ex novia. Por otro lado, la madre de Jamaica en varias ocasiones dejó en claro su postura, dando a entender que no es una opción volver con el cantante.

Romina Uhrig, ex gran hermano 2022, explicó su encuentro nocturno con L-Gante

Durante la madrugada del jueves 27 de abril, la ex diputada y el artista tuvieron un encuentro que capto la atención de todos sus seguidores. Tras esta sorpresa, el programa Socios del espectáculo, tuvo la oportunidad de consultarle a la ex participante del programa de Telefe qué ocurrió esa noche.

“Nos juntamos, pero no estoy con L-Gante. Es un amigo, un compañero”, explicó Romina rápidamente, para luego confirmar que se encuentra nuevamente en pareja con Walter Festa, el padre de sus hijas.

“Nos conocimos ahora. Empezamos a hablar por Instagram. Conmigo fue súper respetuoso. Estamos haciendo algo que no lo puedo decir, por el momento, pero ya se van a enterar”, detalló la ex diputada para aclarar los rumores de esa noche.