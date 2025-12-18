El inesperado detalle en la foto de Wanda Nara con su novio que desató las críticas: “Se excedió...”

Wanda Nara está en su mejor momento personal y laboral con la conducción de MasterChef Celebrity que la tiene de protagonista todas las noches por Telefe. Después de meses complicados por los escándalos judiciales con su exmarido Mauro Icardi y las idas y vueltas con L-Gante, dio vuelta la página y apostó a su nueva pareja.

Desde que blanqueó en redes sociales su relación con Martín Migueles, la famosa no duda en mostrar fotos de los encuentros con su novio con algunas fotos íntimas. Este romance de Wanda Nara es de bajo perfil en comparación con los de sus anteriores parejas. De a poco se dedican mensajes que demuestran que sigue viento en popa.

Wanda Nara y Martín Migueles.

Hace unos días, Wanda fue noticia porque le dedicó una publicación de “te amo” a su novio, pero en las redes no reaccionaron de la mejor manera. Teniendo en cuenta el pasado de empresario, ya que lo vinculan con Elías Piccirillo, el exmarido de Jésica Cirio, quien está preso por causas con estafas millonarias.

La foto que Wanda Nara le dedicó a su novio Martín Migueles y generó críticas

Las fotos de Wanda Nara con su novio que se volvieron virales

Esta vez, la famosa fue por más y subió fotos íntimas con su pareja en la pileta. Ambos están abrazados y dándose besos en una piscina. No obstante, Wanda fue le centro de las críticas en X por pasarse con los retoques.

Las fotos íntimas de Wanda Nara con su novio que desataron las críticas por un detalle

A lo largo de los años, la famosa siempre hizo uso del Photoshop y muchas veces en exceso que queda en evidencia con detalles que se ve en las fotos. Esta vez le llovieron las críticas por cómo se ve el cuerpo de su pareja por los filtros usados.

Los usuarios de X no la perdonaron y criticaron cómo se ve su cara y la de su pareja. “Se excedió tanto que hasta parece que le falta un diente a Wanda”, “Le borró hasta la tetilla”, “Le hizo otra cara”, fueron los mensajes que dejaron en la red social.