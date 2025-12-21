El impensado gesto de Evangelina Anderson con Demichelis en medio de los rumores de romance con Ian Lucas

Evangelina Anderson está en el centro de los medios de comunicación desde que se separó de Martín Demichelis tras 20 años juntos y con tres hijos en común. La expareja está en proceso de divorcio y división de bienes mientras cada uno ya rehizo su vida. La famosa es participante de MasterChef Celebrity y es vinculada con Ian Lucas, su compañero del reality.

La exvedette y el youtuber llamaron la atención desde el primer día por su buena onda y complicidad. Luego comenzaron los rumores, un video de ellos en un boliche y los comentarios que se dejan en redes sociales que reaviva aún más el romance.

Evangelina Anderson con Ian Lucas

A pesar de que ambos negaron, Ian Lucas aseguró que no le molesta que le vinculen con “la mujer más hermosa del país”. Mientras que la famosa sigue con su divorcio por la división de bienes con su ex, cabe recordar que se separaron después de varias idas y venidas en el matrimonio.

Evangelina Anderson tuvo un impensado gesto con su ex tras no querer hablar de él ni de su divorcio. La actitud de la famosa llamó la atención, ya que se cree que no terminaron de la mejor manera.

El guiño de Evangelina Anderson a Martín Demichelis

La modelo compartió una publicación en su historia en el día del cumpleaños de Martín Demichelis. Evangelina reposteó la foto familiar que subió su hija mayor Lola.

En la imagen se ve a ella y al exfutbolista junto con los tres hijos que tienen en común: Bastián, Lola y Emma.

El gesto de la famosa con su ex dejó en claro que busca resaltar el lazo familiar y la señal de apoyo al padre de sus hijos en el día de su cumpleaños. Esto se da en medio de los rumores de romance de Evangelina con Ian Lucas que cada vez son más fuertes.