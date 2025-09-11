El impactante antes y después de Celeste Cid que dejó a todos en shock: “¿Qué le pasó en la cara?”.

Celeste Cid se ha consolidado como una de las figuras más apreciadas de la televisión argentina, destacándose no solo por su talento frente a las cámaras, sino también por su belleza única.

A lo largo de los años, la actriz ha mantenido un perfil reservado respecto a su vida personal, aunque lo que siempre ha capturado la atención de sus seguidores es la transformación y evolución de su estilo y apariencia.

Celeste Cid se anticipó a la primavera con un vestido romántico en tonos nude con encaje

A pesar de los constantes rumores sobre supuestas intervenciones estéticas, Celeste siempre se mostró muy contundente en sus declaraciones. En 2017, la actriz negó de manera categórica haberse sometido a alguna cirugía facial, dejando claro que no compartía la actitud de quienes se operan y luego lo esconden. Con el tiempo, ha logrado manejar la curiosidad de su público con total sinceridad, respondiendo a las preguntas sobre su apariencia de manera abierta y transparente.

Así está Celeste Cid con los nuevos retoques estéticos

Aunque Celeste Cid nunca ha confirmado haberse sometido a cirugías faciales, sí ha recurrido a tratamientos estéticos no invasivos para mantener la salud de su piel. En febrero de 2025, la actriz compartió en sus redes un video en el que se la veía recibiendo un tratamiento de colágeno, especialmente diseñado para mejorar la elasticidad y la firmeza de su rostro.

Pero cabe destacar que, en una reciente entrevista en Urbana Play Fm donde habló de su novio Santiago Korovsky, los usuarios de las redes la fulminaron, debido a su drástico cambio en el rostro: “Qué le pasó en la cara, era hermosa”, “No puedo creer que se tocó la cara” y “Sólo la voz de Celeste le quedó” fueron algunos de los comentarios más populares.

En definitiva, aunque Celeste Cid ha optado por tratamientos estéticos no invasivos para cuidar su piel y mantener su rostro firme, los cambios en su apariencia no han pasado desapercibidos para el público.

Durante su reciente entrevista en Urbana FM, los seguidores no dudaron en comentar su drástico cambio, demostrando que, pese a la discreción de la actriz sobre su vida personal y estética, las redes sociales siempre están atentas a cada detalle de su evolución.