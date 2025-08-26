Celeste Cid se adelantó a la primavera y cosechó suspiros con un vestido de encaje

Celeste Cid es una de esas actrices que el público no deja de querer. A lo largo de su carrera supo brillar en la televisión, el cine y el teatro, conquistando con su talento y un carisma inconfundible. En redes sociales también arrasa: cada publicación reúne miles de likes, ya sea mostrando parte de su trabajo, compartiendo producciones de fotos o simplemente dejando ver ese estilo tan propio que la hace única.

Celeste Cid se anticipó a la primavera con un vestido romántico en tonos nude con encaje

En esta oportunidad, la actriz decidió compartir algunas fotos de su look para el junket de prensa de Papá x2, uno de sus últimos trabajos que protagoniza junto a Benjamín Vicuña. Para la ocasión, Celeste apostó por un vestido nude de encaje midi, que llevó junto a sandalias y un pañuelo XL a tono anudado al cuello.

Celeste Cid se anticipó a la primavera con un vestido romántico en tonos nude con encaje

“Y a mi equipito incondicional que siempre da lo mejor y hace todo más divertido, gracias por el juego“, escribió en agradecimiento a las personas involucradas en el proyecto.

Celeste Cid se anticipó a la primavera con un vestido romántico en tonos nude con encaje

Santiago Korovsky reveló los detalles de su historia de amor con Celeste Cid

Desde que blanquearon su relación, Santiago Korovsky y Celeste Cid se convirtieron en una de las parejas más comentadas del espectáculo. Todo empezó con un mensaje a la distancia tras una entrega de premios, aunque el actor confesó que años antes ya le había escrito a la actriz… sin obtener respuesta. Fue Celeste quien retomó el contacto tiempo después y, desde ahí, comenzó una historia que sorprendió a todos.

El protagonista de División Palermo contó que su primera cita tuvo una particularidad única: decidieron salir sin celular. La experiencia, entre romántica y caótica, los puso a prueba desde el inicio. “Fue difícil porque nos costaba hasta pedir, todo era con QR”, recordó entre risas, dejando en claro que hasta el amor moderno tiene sus complicaciones tecnológicas.

Santiago Korvosky están hace más de un año juntos.

Hoy, la pareja vive un presente consolidado, con anécdotas que muestran tanto complicidad como humor. Korovsky no dudó en hablar de lo que siente al estar con Celeste: “La belleza de ella es impactante. Me da vergüenza. Pero es muy graciosa también, y muy genia”. Una declaración que confirma que, más allá del brillo mediático, lo suyo está atravesado por la admiración y la conexión personal.