El hijo de Christian Petersen publicó una llamativa foto en Instagram: “Sigue a Dios”

Christian Petersen vuelve a estar en el centro de la escena pública, aunque esta vez lejos de las cocinas y los proyectos gastronómicos que lo convirtieron en una figura reconocida. Desde hace dos semanas, el chef permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, luego de sufrir una descompensación durante una excursión al volcán Lanín. Desde entonces, el hermetismo en torno a su estado de salud alimentó la preocupación y las especulaciones.

En ese contexto de silencio, quien rompió parcialmente la reserva fue Hans, el hijo mayor de Petersen. El joven de 26 años eligió expresarse a través de una historia en su cuenta de Instagram, un gesto mínimo pero cargado de lecturas posibles.

Christian Petersen y sus hijos

La foto que subió el hijo de Christian Petersen

La imagen muestra una selfie frente al espejo, trabajada con un efecto visual que genera simetría y equilibrio. En la escena, Hans sostiene su teléfono celular y, debajo de sus manos, añadió un emoji de una pequeña planta verde.

Ese detalle no pasó inadvertido para quienes siguen de cerca la situación. El símbolo, asociado habitualmente a la vida, el crecimiento y la esperanza, fue interpretado por muchos como un mensaje alentador en medio de la incertidumbre que rodea la salud del chef. Sin embargo, la imagen también genera cierta inquietud: al tratarse de una foto espejada, los ojos del joven aparecen distintos en una y otra mitad, un efecto que suma una capa de ambigüedad a la escena.

La elección musical reforzó el tono introspectivo del posteo. Hans acompañó la historia con “Follow God”, de Kanye West, una canción que remite a la búsqueda espiritual y la reflexión personal. “Padre, me estiro. Estiro mis manos hacia ti. Realista, así es tu vida, intenta vivirla bien”, dice una de las estrofas del tema, cuyo título en español se traduce como “Sigue a Dios”.

Sin palabras explícitas ni referencias directas al estado de su padre, la publicación funcionó como un mensaje sutil pero potente.