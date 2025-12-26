Quiénes son los 3 hijos del famoso chef, Christian Petersen y a qué se dedican

En un momento complejo para su salud, el cocinero Christian Petersen continúa internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. Allí, está siendo acompañado por sus seres más cercanos, entre los que se encuentran sus hijos.

La noticia del delicado estado de Petersen generó gran preocupación en el ambiente gastronómico y entre sus seguidores. De acuerdo a información difundida por el Ministerio de Salud de la provincia del Neuquén y el Hospital Ramón Carrillo mediante un comunicado oficial, el reconocido chef de 56 años permanece con pronóstico reservado y requiere atención médica especializada continua por un cuadro de falla multiorgánica. La situación se desencadenó días atrás, mientras realizaba una excursión cerca del volcán Lanín, donde sufrió una descompensación y debió ser trasladado de urgencia al centro de salud.

La presencia familiar se volvió fundamental para el chef en este contexto. Si bien los allegados de Petersen optaron por no hacer declaraciones públicas sobre el cuadro clínico, numerosos mensajes de apoyo inundaron sus publicaciones en la red social Instagram, evidenciando el cariño y la preocupación de admiradores y personalidades del mundo culinario. La familia siempre ocupó un lugar central en la vida del cocinero y, en este momento, la compañía de sus hijos resulta clave durante la internación.

El respaldo familiar se hizo presente durante la internación, mientras seguidores y colegas enviaron mensajes de apoyo a Petersen.

El acompañamiento familiar en un momento crítico

La relación cercana que Christian Petersen mantiene con sus hijos es reconocida por quienes siguen su trayectoria pública. Habitualmente, el chef comparte imágenes junto a ellos en redes sociales, resaltando la importancia del respaldo familiar frente a nuevos proyectos y desafíos. En las horas difíciles que atraviesa, se espera que esa contención se mantenga, considerando la reserva y el bajo perfil que caracteriza a su círculo más íntimo.

El apoyo familiar, sumado al afecto expresado en redes, marca el acompañamiento de Petersen durante su hospitalización. Si bien los hijos del chef suelen evitar la exposición mediática, su presencia en el hospital fue destacada por allegados y periodistas que siguen de cerca la evolución de su salud.

Los hijos del chef, Hans, Lans y Francis, eligieron caminos profesionales ligados al arte y la creatividad, diferenciándose de la cocina.

Quiénes son los hijos de Christian Petersen y a qué se dedican

A diferencia de otros casos en los que los hijos de figuras públicas continúan el camino profesional de sus padres, los descendientes de Christian Petersen eligieron recorridos propios y se desarrollan en áreas diversas del arte y la creatividad. El mayor, Hans, construyó una carrera vinculada a las artes visuales, especializándose en escultura y pintura. Por su parte, Lans, el menor del grupo familiar, orientó sus intereses hacia la fotografía, la producción audiovisual independiente y también la música, abarcando un espectro artístico variado.

El tercero de los hermanos, Francis, si bien demostró inclinaciones creativas, optó por un perfil aún más reservado. Prefiere mantenerse alejado de los focos mediáticos y prioriza su vida personal, diferenciándose de la exposición habitual que tiene su progenitor. En reiteradas oportunidades, Petersen posó junto a sus hijos y compartió mensajes de admiración y orgullo por los caminos que cada uno eligió.