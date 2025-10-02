El fuerte enojo de Oriana Sabatini con Paulo Dybala tras enterarse que estaba embarazada: “Todo esto es tu culpa”

Oriana Sabatini y Paulo Dybala están esperando su primera hija. La pareja compartió la hermosa noticia hace unos días mediante un tierno video en Instagram, desatando la emoción de su familia, de los jugadores de la Scaloneta y de sus seguidores.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala serán papás.

En diálogo con LAM, la actriz reveló que la fecha de parto está prevista para el 11 de marzo, coincidiendo con el cumpleaños de su madre, Catherine Fulop. Además, contó que todavía no decidieron el nombre, aunque ya tienen varias opciones en mente.

El profundo enojo de Oriana Sabatini con Paulo Dybala durante su embarazo

Oriana Sabatini visitó el programa Sería Increíble de OLGA y compartió más detalles sobre el instante en que descubrió que estaba embarazada: “Apenas vi que tenía un atraso le dije a Paulo que no iba a vivir esa ansiedad sola. Apenas llegó del entrenamiento nos hicimos el test juntos”.

Sobre cómo recibió Paulo la noticia, Oriana contó que está muy contento y pendiente de todo: “No saben lo involucrado que está Paulo, me pelea todo porque le gusta meterse. Apenas quedé embarazada una amiga me regaló un libro que se llama Cómo no odiar a tu marido durante el embarazo, al principio no lo entendía, me parecía muy raro, pero dos semanas después lo entendí completamente”.

La actriz también relató con sinceridad cómo vivió los primeros días: “Lo miraba a Paulo y le decía ´te odio, es todo tu culpa´. Vomitaba todos los días, no me podía levantar de la cama por el mareo y él estaba ahí, divino, sentado jugando a la play como si no pasara nada. Pero por suerte, ahora ya se me pasó, ya superé ese momento”.

Oriana también habló sobre si siempre había soñado con ser madre: “No era mi gran sueño ser mamá, pero siempre dije que esas ganas me iban a llegar el día que esté muy enamorada, que quiera tanto a alguien y quiera agrandar ese amor, y fue tal cual así lo que sucedió”.