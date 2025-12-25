El fuerte descargo de Javier Naselli que revivió el conflicto con Vicky Xipolitakis: “Reina de la manipulación”

Vicky Xipolitakis y Javier Naselli estuvieron casados, tuvieron un hijo y una escandalosa separación con denuncias por violencia de género de parte de la famosa hacia su ex. El empresario llegó al país para reencontrarse con Salvador Uriel en medio del enfrentamiento judicial y mediático que lleva con la exvedette por la tenencia.

Hace unos meses, salieron a la luz imágenes de una discusión entre la expareja, en el que el empresario grita a la famosa cuando su hijo se interpone en el medio para cuidar a su mamá. Este episodio fue el que permitió que la Justicia falle a favor de Vicky.

Javier Naselli y Victoria Xipolitakis antes de separarse. Foto: web.

El empresario que vive en Nueva York vino al país para revincularse con su hijo, un proceso que tuvo idas y vueltas en los últimos años. En ese contexto, fue abordado por el móvil de A la Tarde, en donde habló duramente de su ex y madre de Salvador, como también a la Justicia Argentina.

El descargo de Javier Naselli, el exmarido de Vicky Xipolitakis por el conflicto legal entre ellos

Javier Naselli vino con el fin de ver a su hijo, pero la famosa lo llevó de vacaciones, por lo que no se encontraron. “La reina de la manipulación con el aval de la Justicia. No te digo de la jueza porque creo que no hace nada”, expresó contundente en un audio que pasaron en el programa.

“Tiene todo el aparataje jurídico en Argentina que la apoya y nosotros los padres no tenemos ninguna posibilidad de ningún reclamo porque nadie nos da bola desgraciadamente”, agregó sin filtros el empresario que vive en Nueva York.

En la misma línea reveló que no ve a su hijo hace muchos meses: “No tengo perimetral nada, pero no tengo contacto con mi hijo hace dos años ni para el cumpleaños me dejó hablar. Así estamos”.