El explosivo audio filtrado de Nancy Pazos contra su expareja, Diego Santilli, y Analía Maiorana

Nancy Pazos se separó de Diego Santilli durante el año 2013, después de afianzar una relación de más de 20 años. En la actualidad, esa separación volvió a dar de qué hablar debido a los dichos que realizó la actual mujer del político, Analía Maiorana.

Según transcendió, Analía fue entrevistada por Héctor Maugeri en el programa +CARAS y, entre tantos temas abordados, ella aseguró que Diego Santilli ya no estaba con Nancy Pazos cuando ambos decidieron darse una oportunidad en el amor.

Aquellas declaraciones impactaron de manera significativa en la web y, como es de suponer, Nancy Pazos se dispuso a contar su versión de los hechos mediante un audio que le envió al equipo de “A la Tarde”.

Nancy Pazos desmintió a Analia Maiorana y apuntó contra Diego Santilli

Según la explicación que Nancy Pazos ofreció mediante el audio referido, Analía Maiorana habría aparecido en la vida de Diego Santilli cuando ellos aún estaban juntos. Sin embargo, la panelista de Telefe reconoció que su antigua relación no estaba del todo bien, razón por la cual, habían tomado la decisión de hacer terapia juntos.

No obstante, Nancy Pazos recordó que, para aquel momento, Maiorana hizo una entrevista en la que dijo: “No estoy saliendo con Santilli, pero él está soltero y yo también, ¿Cuál es el problema?“.

Luego de ver tales declaraciones, Nancy Pazos enfrentó a Diego Santilli en la terapia de pareja y le echó en cara lo que había leído, pero él se habría hecho el desentendido: “Me dice: ‘¿Y yo qué tengo que ver?’. Él le dijo al terapeuta que él ni la conocía y un montón de cosas que, obviamente, no eran ciertas“.

Después, en el audio expuesto, Nancy Pazos recordó: “Y yo le dije: ‘Mirá, a vos te puede pasar cualquier cosa, pero lo que no te puede pasar es que no me puedas cuidar. Entonces, si te pasa algo con esta mujer y no podés lograr que ella no me exponga de esta manera, vos no me podés cuidar’”.

Fue así como Nancy Pazos y Diego Santilli se separaron: “Ya estaba todo roto igual, la mina no tiene culpa. En todo caso fue el emergente, ¿me entendés lo que te digo? Pero sí es cierto que nosotros estábamos haciendo terapia de pareja y él ya salía con ella".