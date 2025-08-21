Desde Cuba, Nancy Pazos posó con una microbikini de triángulos y sorprendió a todos

Nancy Pazos, la periodista con una amplia trayectoria en radio y televisión ha sido noticia en más de una ocasión debido a su vida personal. Actualmente, es una de las figuras más destacadas de A la Barbarossa (Telefe), donde comparte panel con Georgina Barbarossa y otros periodistas. Además, conduce su propio programa en Radio 10, donde se caracteriza por su estilo frontal y su fuerte opinión sobre temas de actualidad.

Nancy Pazos en El Debate de GH.

Además de informar, Nancy Pazos también suele dar de qué hablar debido a su vida personal así como sus enfrentamientos con figuras públicas. A lo largo de su carrera, supo ganarse un lugar en el mundo del periodismo político y de espectáculos, combinando información con un análisis afilado que genera debates en redes sociales.

Nancy Pazos.

Mientras disfrutaba de sus merecidas vacaciones en el Caribe, la periodista no dudó en compartir su felicidad con sus seguidores y se volvió viral. Desde las playas de Cuba, Nancy publicó una serie de postales en las que se la ve relajada y radiante, disfrutando de la arena blanca y el mar turquesa.

El look de Nancy Pazos que enamoró a sus seguidores

En una de las fotos que más repercusión tuvo en su Instagram, donde acumula más de 190 mil seguidores, Nancy Pazos se mostró saliendo del agua con una microbikini negra con detalles blancos y un estampado tribal. Con el pelo mojado y la cara al natural, la conductora reflejó el espíritu de sus vacaciones.

Nancy Pazos posó en microbikini.

“Primera vez en #Cuba, un viaje que me debía. No hay palabras para describir la hermosura y plenitud de este lugar mágico del planeta”, escribió en el post, que rápidamente se llenó de likes y comentarios.

En su viaje a Cuba, Nancy no solo se mostró disfrutando del mar, sino también de las lujosas instalaciones del hotel donde se hospeda. Su foto en microbikini no pasó desapercibida y generó una ola de elogios.

La famosa disfruta de unas vacaciones en el Caribe.

“Las playas más lindas”, “Diosa total, disfruta del paraíso”, “Preciosa foto. ¡Qué lindura de lugar!”, fueron algunos de los comentarios que recibió.