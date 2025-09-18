El emotivo mensaje de Nico Vázquez a un mes de su divorcio de Gime Accardi: “Un día en que no te extrañe”

Nico Vázquez y Gimena Accardi se separaron en julio de este año tras un matrimonio de 18 años juntos. La expareja sorprendió a todos, ya que eran una de las más populares del entretenimiento. Luego, la actriz confesó su infidelidad al actor y desató un escándalo porque señalaron a varias personas como los posibles terceros entre ellos.

El tiempo pasó, la expareja firmó el divorcio, y cada uno siguió por su lado, aunque siempre hablan bien del otro. “Gime eligió dar la versión, que es lo que pasó de los hechos, la verdad es esa, lo que dijo ella.(..). Para mí sigue siendo una persona muy importante y lo va a ser siempre, somos familia”, expresó Nico Vázquez cuando se conoció la infidelidad de su ex.

Nico Vázquez y Gimena Accardi

El escándalo trajo varios nombres de famosos a colación y señalados como el posible tercero en discordia entre la pareja. No obstante, no se confirmó ninguno, y los protagonistas no hablaron más del tema. Nico Vázquez sigue a pleno con su obra de teatro Rocky. Ahora realizó un emotivo posteo que llamó la atención.

Nico Vázquez y Gimena Accardi

La sentida publicación de Nico Vázquez tras su divorcio de Gimena Accardi

El famoso subió una historia con varias fotos y un recuerdo conmovedor de su relación con Umma, su perra que murió en noviembre del año pasado.

La labradora fue parte de la historia de la pareja, y murió en 2024, fue otro duro golpe para ellos que ya venían con una crisis. Cabe recordar que los actores aman a los animales y tenían varias mascotas que formaban su familia.

El emotivo posteo de Nico Vázquez tras su divorcio de Gimena Accardi

“No hay un día que no te extrañe, Umma”, escribió Nico Vázquez junto a varias fotos con su amada perra.

El actor recordó a su hija perruna en medio de días de nostalgia, tristeza y duelo por el fin de su matrimonio de casi dos décadas junto a la actriz.

La perra fue testigo de su relación, acompañante fiel de los momentos difícil que pasaron y de los días de felicidad.