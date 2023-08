El duro presente de Jorge Martínez: de galán en los 80 a enfrentar problemas de salud y estar sin hogar

Jorge Martínez ha sido reconocido como uno de los galanes más importantes de los años 80, gracias a sus destacadas actuaciones en más de 50 películas y telenovelas. Sin embargo, en la actualidad se encuentra alejado de la vida pública, enfrentando algunos problemas tanto a nivel de salud como económicos, según se reveló en las últimas horas.

Marcelo Polino reveló en Polémica del Bar la difícil situación que enfrenta el actor. “Jorge Martínez, un actor que queremos mucho, y que yo he entrevistado mucho a lo largo de estos 30 años, está viviendo en la Casa el Teatro por una situación económica difícil de no poder afrontar una realidad y quizás sin las posibilidades físicas de salir a una plaza a trabajar por ahí”, expresó Polino.

Luego agregó: “Está con su salud un poco deteriorada y con dificultades para hacer una obra en una plaza en pleno invierno”. Polino también señaló: “Yo crecí haciéndole notas, era el marido de Verónica Castro en un momento, de Raffaela Carrá. Las grandes novelas de este país las protagonizó”.

El caso de Jorge se hizo conocido justo después de que se hiciera viral el video donde se ve a Pablo Alarcón actuando a la gorra en una plaza debido a las dificultades económicas que está atravesando.

“Era algo que me faltaba hacer en mi vida. No tengo trabajo en el teatro en este momento y me pareció una buena idea hacer esto ahora, que tengo tiempo. Te confieso, yo no necesito trabajar a esta altura de mi vida, necesito ganar guita para vivir”, explicó Alarcón a Socios del Espectáculo.

La vida de galán de Jorge Martínez

Su debut cinematográfico ocurrió en 1971 en “Pájaro Loco”, y en el teatro, junto a Mirtha Legrand, en “40 quilates”. En la pantalla chica, fue protagonista de exitosas ficciones como “La extraña dama”, “El extraño retorno de Diana Salazar”, “Micaela”, “Verónica: el rostro del amor” y “María de nadie”, compartiendo escena con reconocidos actores de la época.

Jorge Martínez Foto: instagram

El reconocimiento de Martínez trascendió las fronteras de Argentina, y trabajó en Estados Unidos, Italia, México y Puerto Rico. En una entrevista el año pasado, confesó haber llevado una vida plena, rodeándose de figuras como Muhammad Ali, Al Pacino, Robert De Niro y Arnold Schwarzenegger.

Jorge Martínez Foto: instagram

El presente de Jorge Martínez:

Sin embargo, el ritmo agitado de la vida pública lo llevó a tomar una decisión drástica: retirarse y dedicarse a escribir su libro. El actor asegura que no extraña esa vida y se siente feliz en su vida más tranquila y solitaria.

Jorge Martínez Foto: insta

Su último trabajo en teatro fue “Viva la vida” antes de la pandemia, pero la suspensión de la obra lo llevó a enfrentar una profunda depresión y a internarse en un geriátrico. Pese a las dificultades, Jorge Martínez se siente conforme con su decisión de alejarse de la escena y se muestra agradecido por una carrera llena de éxitos y reconocimientos.