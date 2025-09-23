El dramático problema de salud de Nazarena Vélez por el que fue atendida de urgencia: “Pensé que era un ACV”

Nazarena Vélez formó su propia carrera en los medios de comunicación, no solo fue modelo, sino que es actriz y productora de grandes sucesos en el teatro y ahora brilla de “angelita”. A esto se suma su programa de streaming con su hija y Laura Ubfal. La famosa reveló el susto con su salud que se llevó cuando iba manejando.

La conductora supo ganarse su lugar en los medios de comunicación e ir probando diferentes trabajos en el rubro. Este año comenzó con su propio programa de streaming todas las tardes. Además de estar en LAM, en donde muchas veces reemplaza a Ángel en la conducción.

Nazarena Vélez

Nazarena contó el susto que se llevó cuando iba manejando, se sintió mal y terminó en la guardia con miedo.

Nazarena Vélez contó el drama de salud que vivió y por el que fue atendida de urgencia

“Estoy llegando a mi casa con el auto, por suerte estaba con El Bocha (su pareja)”, comenzó su relato la famosa en Storytime.

“Yo tenía un perfumito chiquitito que me había regalado El Bocha hace mucho tiempo. Cinco cuadras antes de llegar a mi casa, me lo tiro. Empiezo a sentir que se me duerme la boca y un hormigueo en la mitad de la cara“, contó Nazarena sobre el momento que se sintió mal.

“Terminé en el Sanatorio Las Lomas con un cagazo que no les puedo explicar. Llegué a la guardia y le digo ‘se me está durmiendo la cara’. Yo lo primero que pensé fue un ACV. Reaccionaron rapidísimo todos, me pusieron suero con los medicamentos y me llevaron a hacer una resonancia magnética”, relató la actriz y productora en referencia al gran susto que se llevó.

Finalmente, Nazarena Vélez contó que no era nada, sino que una reacción del cuerpo al perfume. “Gracias a Dios no era nada neurológico. Si fue una reacción alérgica que en mi vida tuve”, reveló la panelista sorprendida por el efecto que le provocó.

La famosa contó que se encuentra bien, y que la secuencia en la guardia fue un susto para ella.