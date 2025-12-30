El drama que viven Mica y Cande Tinelli en medio de la crisis de Marcelo: “Una depresión...”

Marcelo Tinelli vive un año complicado después de que salió a la luz la polémica familiar con sus hijos. Juana denunció que recibió amenazas de muerte, le dieron un botón antipánico y acusó a su papá de malas decisiones. Esto rompió la armonía familiar con Mica y Cande, fruto de su relación con Soledad Aquino.

A esto se suma que el conductor vendió su chacra en Punta del Este, la cual fue de la familia por una década. Esta mansión formó parte de recuerdos de sus cinco hijos y de los veranos, por lo que fue difícil de soltar, pero una decisión económica que necesitaba.

Marcelo Tinelli junto a sus hijas Juana, Candelaria y Micaela. (Instagram @marcelotinelli).

A pesar de esto, las hijas mayores de Marcelo Tinelli viajaron igual a Uruguay para estar presentes en el verano de los famosos. Mientras que Marcelo se quedó en Buenos Aires y alquiló la casa de Pampita en Nordelta, según revelaron.

Entre las deudas económicas del conductor, la pelea entre hermanos y la venta de la casa, Mica y Cande hablaron en una nota a La mañana con Moria sobre el momento familiar que atraviesan en este primer verano con tantos cambios y lejos de su padre.

Mica y Cande Tinelli hablaron del primer verano sin Marcelo en Punta del Este

“El 24 lo pasamos muy tranquilo, con papá y Cande”, contó Mica sobre Navidad. Luego le preguntaron sobre Marcelo si iría a Punta del Este como todos los años, la hija mayor del conducto comentó: “No viene, se queda en Buenos Aires, se lo va a extrañar”.

En referencia a la venta de la casa familiar en la que pasaron más de veinte años de su vida, Mica comentó con angustia: “Era la dinámica que teníamos familiar, una vida entera, más de veinte años, pensá que Juana tiene 22”.

“Ahora voy a la casa de un conocido. Amo Uruguay y Punta del Este, así que a donde sea, pero no voy a dejar de venir”, agregó la empresaria textil sobre sus vacaciones.

Por otro lado, Cande Tinelli que es tajante que su hermana habló de la venta de la propiedad familiar con tristeza.

“No, ni me digas, una depresión tremenda. Amamos Uruguay así que vamos a seguir viniendo”, expresó con sinceridad la segunda hija de Marcelo y Soledad Aquino sobre lo que le genera desprenderse de la mansión que fue de la familia por más de veinte años.