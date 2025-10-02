El drama que vive Morena Rial en la cárcel de Magdalena que generó preocupación: “No tiene comida, ropa ni colchón”

La situación judicial de Morena Rial tuvo un cambio drástico este miércoles, cuando fue trasladada por primera vez a una cárcel: la Unidad 51 Femenina de Magdalena.

Morena Rial. Foto: web.

De acuerdo al testimonio de su abogado, Alejandro Cipolla, la joven influencer se encuentra en un régimen de aislamiento absoluto, sin posibilidad de interactuar con otras internas y atravesando un contexto que describió como condiciones “inhumanas”.

Las pésimas condiciones de la prisión dónde se encuentra Morena Rial

Aunque Morena Rial aún no fue procesada, ya se encuentra privada de su libertad en el área de “buzones”, un sector de aislamiento extremo dentro de la Unidad 51 Femenina de Magdalena.

“Los penales son para los procesados y, por ende, no la pueden subir con población. Está encerrada en el área de buzones, que no tiene contacto con nadie y es muy chiquitito”, explicó su abogado Alejandro Cipolla en diálogo con DDM.

El letrado indicó que aguarda novedades respecto al procesamiento para este jueves. Mientras tanto, Morena permanece completamente sola y sin acceso a elementos básicos para sobrellevar la estadía en el penal.

La preocupación de Cipolla es absoluta: “La realidad es que no tiene absolutamente nada, la poca ropa que le hice llevar. Y ahora voy a ver cómo hago para que le lleven un colchón y los demás elementos que necesita. Para mañana, mandé un letrado de mi confianza para que la vaya a ver y averiguar si le pueden dar un celular”, contó, al tiempo que explicó que atraviesa un postoperatorio que le impide trasladarse hasta Magdalena.

Demoraron a Morena Rial en un control policial: los escandalosos motivos

En ese mismo sentido, el periodista Guido Záffora agregó que Morena “no tiene comida, ropa ni colchón”, lo que intensifica el delicado panorama.

Cipolla también manifestó su temor por la seguridad de su defendida: “Cuando son personajes famosos, suelen tratar de dejarlos aislados de la población. Hay que recordar que ella, en el hecho que se le indilga, participó con un menor, eso puede generar algún tipo de violencia con las internas”.

A la vez, expresó inquietud por el impacto emocional que este escenario podría tener en la joven. “La tortura y el abandono por parte de la madre generan sus quiebres”, sostuvo. Y concluyó: “Esta patología fue producto de esta desidia en las encomiendas judiciales”.