Revelaron de dónde sacaba plata More Rial y el verdadero motivo de su detención

La situación judicial de Morena Rial sumó un nuevo capítulo en las últimas horas: la hija de Jorge Rial volvió a ser detenida luego de que la Justicia le revocara el beneficio de la excarcelación por no cumplir con los requisitos impuestos.

Según la resolución judicial, la influencer debía asistir de manera regular a un tratamiento psicológico y presentar constancias de un empleo estable, pero nada de eso ocurrió. Por este motivo, la mediática quedó nuevamente privada de su libertad, en medio de la preocupación de su entorno por un posible ataque en la cárcel bonaerense donde sería trasladada.

Detuvieron a Morena Rial: la Justicia revocó su excarcelación en la causa por robo (Gentileza / Martín Candalaft)

Renunció el abogado de Morena Rial

A la complicada situación judicial se sumó otra dificultad: Morena Rial se quedó sin abogado defensor. Miguel Ángel Pierri, quien la representaba, presentó su renuncia argumentando que su clienta no cumplió con las exigencias necesarias para sostener la estrategia legal.

Morena Rial se quedó sin defensa.

En un comunicado, Pierri lamentó “los errores” de la joven y sostuvo que ya no podía continuar en la defensa debido a los reiterados incumplimientos.

De qué vivía Morena Rial antes de su detención

En medio del escándalo, el abogado Alejandro Cipolla, amigo íntimo de la mediática, brindó detalles sobre la situación personal y económica de Morena.

“La realidad es que al psicólogo estuvo yendo, pero no le gustó, intentó cambiar, y ninguno la quería atender. Eso fue una gran problemática”, explicó en diálogo con TN.

Respecto a su economía, Cipolla agregó: “Ella no estaba trabajando, pero se había dejado constancia de que era Jorge Rial quien la mantenía”.

Qué pasará con Morena Rial

Ahora, Morena Rial espera una nueva audiencia judicial que definirá si será trasladada definitivamente a un penal bonaerense o si podrá acceder a una medida alternativa que evite su permanencia en prisión.