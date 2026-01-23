El destape de Gisela Dulko: la ex tenista posó con una bikini mega diminuta y dejó a todos boquiabiertos

Gisela Dulko destaca en Instagram no solo por sus rutinas de entrenamiento, sino también por los outfits que elige para vestir. Siempre al tanto de las últimas novedades del mundo de la moda, combina estampados, texturas y colores a la perfección.

En Instagram comparte las mejores postales de sus looks. Colecciona likes y agradece siempre las muestras de cariño de sus seguidores. Los diseños nuevos y las texturas convergen en cada uno de sus outfits, creando conjuntos de prendas únicos que jamás pasan desapercibidos.

El destape de Gisela Dulko: la ex tenista posó con un outfit total white al borde de la censura

Los looks que burlan la censura siempre están en su guardarropa. Combina audacia y comodidad. Sin lugar a dudas, siempre está a la tendencia y las vanguardias del mundo de la moda son sus favoritas. Los must jugados siempre están presentes en sus outfits.

Gisela Dulko compartió una producción de fotos que dejó a todos sin palabras. Modeló con un traje de baño total white y casi muestra de más. Un corpiño estilo top con pequeñas tiras para sujetar por detrás del cuello y lo combinó con una bombacha colaless ultra cavada. Llevó muy poco maquillaje. Dio cátedra de audacia y la publicación fue todo un éxito. Sus fans le dejaron cientos de halagos.

El destape de Gisela Dulko: la ex tenista posó con un outfit total white al borde de la censura

Gisela Dulko se sumó a la tendencia de la bikini del verano más diminuta y burló la censura

La deportista y extenista dio cátedra de estilo con el conjunto de prendas elegido para practicar deportes. Cosechó suspiros y alucinó a sus fans con el outfit que pisa fuerte en el mundo de la moda.

El destape de Gisela Dulko: la ex tenista posó con un outfit total white al borde de la censura

Gisela Dulko posó con un traje de baño de dos piezas mega diminuto en color blanco. Mostró mucha piel y jugó al límite con un escote pronunciado. Cautivó al público y se llevó todos los aplausos del verano.