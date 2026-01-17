Gisela Dulko compartió su look estilo tenista y desbloqueó una nueva tendencia para esta temporada

Gisela Dulko es una de las deportistas argentinas con más likes en Instagram. No solo destaca por sus rutinas de entrenamiento, sino también por los outfits que elige para vestir. Siempre al tanto de las últimas novedades del mundo de la moda. Las tendencias son su especialidad.

En Instagram comparte las mejores postales de sus looks. Colecciona likes y agradece siempre las muestras de cariño de sus seguidores. Los diseños nuevos y las texturas combinan en cada uno de sus outfits, creando conjuntos de prendas únicos que jamás pasan desapercibidos.

Gisela Dulko compartió su outfit estilo tenista y desbloqueó un nuevo estilo para esta temporada

Los looks deportivos son sus prendas favoritas. Combina audacia y comodidad. Sin lugar a dudas, las prendas tendencia están en su radar y sabe cómo crear looks únicos para realizar su rutina de entrenamiento. Los must deportivos jamás faltan en su guardarropa.

Gisela Dulko compartió una serie de fotografías en donde la podemos observar posando con un infalible outfit deportivo estilo tenista. La parte superior, una musculosa con cuello y botones. La parte inferior, una minifalda en color negro cruzada. Utilizó zapatillas para tener un entrenamiento cómodo. Para el peinado eligió llevar el cabello suelto, bien lacio. Utilizó un maquillaje muy sutil. Los likes no se hicieron esperar y la publicación fue todo un éxito.

Gisela Dulko dio cátedra de estilo con un look inspirado en el tenis

