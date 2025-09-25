El desgarrador mensaje de Daniela Celis en medio del complicado estado de salud de Thiago Medina: “Mi vida se volvió un desafío”

Thiago Medina lucha por su vida hace 12 días en el hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno tras sufrir un grave accidente cuando manejaba su moto y fue chocado por un auto. El ex Gran Hermano tiene afectado los pulmones, lo que complica su salud y su cuadro es monitoreado día a día. Daniela Celis, su ex y madre de sus gemelas, dejó un desgarrador mensaje sobre el estado de su ex.

“El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno informa que en las últimas horas se realizó un ateneo clínico interdisciplinario para evaluar la evolución del paciente Thiago Medina, internado en la Unidad de Terapia Intensiva desde hace 11 días", informó el hospital sobre la descompensación que sufrió el miércoles 24.

“En las últimas horas el paciente presentó un episodio de descompensación respiratoria, que requirió maniobras específicas de abordaje. Evolucionó con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables. Continúa con cobertura antibiótica dirigida y el pronóstico sigue siendo reservado", señala el último parte médico del miércoles.

Se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina tras pasar su noche más difícil: “Descompensación respiratoria”

El ex Gran Hermano fue intervenido dos veces, primero le extirparon el bazo, luego tuvo una cirugía de reconstrucción de la parte costal, y sus pulmones están completamente afectados tras el fuerte impacto del accidente. Daniela Celis dejó un conmovedor mensaje pidiendo por la salud de Thiago Medina.

El mensaje de Daniela Celis tras la grave situación de salud de Thiago Medina

Sus familiares piden cadena de oración y convocaron a una vigilia para pedir por la recuperación del ex Gran Hermano. “Sé que hay un mundo conmigo, con nosotras, con él. Me siento contenida, siento sus fuerzas, oraciones (...)”, expresó la influencer en medio del dolor por la salud de Thiago.

“Hoy mi vida se volvió un desafío, donde me encuentro tomando decisiones que jamás pensé tomar. Ayer 24 de septiembre tenía mi primera función, participación en el Gran Rex, donde decidí no hacerlo para priorizar el tiempo con mis hijas y que no sientan mi ausencia también”, escribió con tristeza Daniela sobre la función en el teatro del programa del que forma parte.

El mensaje de Daniela Celis sobre el estado de salud de Thiago Medina

“Paré mi vida por ellas, por él, les quiero agradecer todos los mensajes, lindo, todo el amor que me envían que los recibo siempre. Hoy estoy luchando para que mis hijas no se queden sin su papá. Y sé que ustedes también”, agregó conmovida la ex Gran Hermano.

“Gracias de todo corazón por acompañar a esta familia que los ama”, cerró agradecida con sus seguidores Daniela.