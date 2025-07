El desgarrador llanto en vivo de Hernán Drago al enterarse de la muerte de “Locomotora” Oliveras: “No puedo creerlo”

El lunes 28 por la tarde se conoció la noticia de la muerte de Alejandra “Locomotora” Oliveras, quien dejó a todo el deporte y entretenimiento totalmente conmovido. La exboxeadora argentina tenía 47 años y había sufrido un ACV isquémico hace 15 días.

Locomotora Oliveras

La campeona argentina dejó una huella en el país y a todos lo que se cruzaron con ella. En el último tiempo se caracterizó por su perfil de influencer en donde dejaba mensajes positivos y de aliento en sus redes sociales.

La famosa deportista tuvo una vida cargada de dificultades, pero siempre mostró su resiliencia y fuerzas para seguir adelante. Alejandra permanecía internada en el Hospital José María Cullen, en Santa Fe, donde el lunes por la tarde falleció.

A lo largo de su etapa más mediática, la exboxeadora argentina hizo varios amigos en el espectáculo argentino. Uno de ellos fue Hernán Drago, quien trabajó con ella en otro programa.

Locomotora Oliveras

El modelo estaba en vivo en Cortá por Lozano, de donde es panelista, y se largó a llorar en vivo cuando dieron a conocer la noticia. La encargada de informar la muerte de la exboxeadora fue Sol Pérez, que intentó asistir a su compañero al ver su llanto desconsolado.

Hernán Drago lloró en vivo al enterarse de la muerte de la Locomotora Oliveras

“No lo puedo creer. No lo puedo creer”, comentó Hernán entre lágrimas. Sin poder hablar y con la cara tapada, el modelo no paraba de llorar por la noticia de la muerte de su amiga.

“Fuimos compañeros... No me lo esperaba ni loco”, agregó Hernán visiblemente conmovido por el hecho.

Asimismo, el modelo contó que le enviaba mensajes de esperanza para que los vea cuando se recuperara del ACV.

“Ayer le mandé un mensaje porque había escuchado a sus hijos hablando en la televisión con tanto amor, con tanto respeto, dando una buena noticia, que tenía algún reflejo, que había abierto los ojos... Que eso hablaba de la excelente madre que había atrás”, contó Hernán.

“La verdad que lo último que supe de ella fue eso, esta mañana también, porque vivo buscando las noticias, había escuchado también eso, que tenía una mejoría. No lo esperaba ni loco. Me mató. Me mató porque fue realmente injusto, inmerecido, inesperado. Le mando un beso grande a la familia”, expresó el modelo sobre la muerte de su amiga.

Así despidió Hernán Drago a la Locomotora Oliveras

Más tarde, Hernán Drago la despidió en sus redes sociales con una foto de uno de sus encuentros.

“Una tarde entre tantas compartidas… Te voy a recordar así, loca querida, con esas ganas de cambiar el mundo, queriendo dejar huella, y vaya si la dejaste, pero tenías tanto para dar aún", escribió el modelo en su perfil.

“Llevaste en palabras, con amor, lo que la vida hizo de vos, una guerrera, donde toque cuando toque y frente a quien toque, arriba o abajo del ring. Te fuiste muy temprano, pero tu mensaje, será eterno y así vivirás en mí… Que descanses campeona", expresó Hernán en redes sociales.