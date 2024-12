El desgarrador comunicado de Cata de Elía tras la pérdida de una de sus gemelas durante el embarazo: “No habrá consuelo nunca...”.

La periodista Catalina de Elía había anunciado su embarazo en octubre y, esta tarde, compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram en el que reveló que perdió a una de sus dos gemelas poco antes de alcanzar los cinco meses de gestación.

Las emotivas palabras de la periodista tras perder a una de sus bebas

“Perdí a Margarita, una de mis dos bebitas, y desde entonces todo quedó suspendido, como en blanco y negro”, explicó en su terrible comunicado que publicó en sus redes.

Luego, decidió brindarle unas emotivas palabras a su beba fallecida: “Hija, que solo conociste mi vientre, mi voz, mis risas, mis llantos, mis nervios, mis miedos, mis alegrías, mis ansiedades, la voz de tu padre, los ladridos de los perros y el cuerpo y el calor de tu hermana, hoy me toca despedirte”.

El comunicado de Cata de Elía.

“Te sentí como un cosquilleo, te vi acurrucada junto a tu hermana, te vi dormida, y también cabeza a cabeza con Matilde haciendo la vertical. Cómo me reí por dentro en esa ecografía: el médico se volvió loco tratando de verlas. Con tu hermana estaban haciendo su primera travesura”, recordó. Y agregó: “Te amé, te amo y te amaré. Te soñé, te deseé, e imaginé para vos la mejor vida posible”.

Después, añadió: “Espero que hayas sentido el amor con el que te gesté estos casi cinco meses y que te hayas sentido amada, que te hayan llegado los mimitos que te hice en la panza”.

Cata de Elía en la última gala de los premios "Martín Fierro". (Instagram)

“Las caricias, las charlas, la música que me gusta, las canciones de Spinetta y Aristimuño, los paseos con Viktor y Chavita, las siestas después del noticiero, los helados, los choripanes, los chocolates, el calorcito de las duchas después de natación, las maratones de series, mis saludos en la ducha y antes de dormirme, y el rosario bendecido sobre mi vientre”.

Respecto a sus primeros meses de embarazo con las gemelas, confesó: “Desde que te concebí, lo más importante de mi vida fue darte la mejor vida posible ahí adentro, en mi vientre. Recé para que crezcas y nazcas sana, y festejé como un gol cada ecografía en la que todo estaba bien”.

El dolor de Cata de Elía.

“No estaba preparada para este golpe. ¿Quién lo está? ¿A quién se le ocurre semejante crueldad? No hay nada que pueda consolarme. No habrá consuelo nunca. Quiero gritarlo, para que nadie intente hacerlo. No quiero que nadie me pregunte, que nadie me diga nada. Es imposible”, aseguró Cata de Elía.

Tras la dura pérdida, expuso: “La vida me separa de vos y ahora solo pienso en cómo se vive con semejante ausencia. Si hubiera podido, habría cambiado mi vida sana en este mundo por dártela a vos”.

“Bebita de mi corazón: te voy a extrañar hasta el día que me muera, y le pido a Dios que tus meses en mi panza hayas sentido mi amor, el amor de tu papá, de tu hermana y hayan sido los más felices y sin dolor. Siempre me vas a faltar, vos, Margarita, mi otra gemela”, concluyó.