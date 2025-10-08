El desesperado pedido de Morena Rial que Luis Ventura rechazó: ¿ya no querría verla más?

En la más reciente emisión de LAM, Facu Ventura notificó que, según la información interna del caso, Morena Rial ya tendría la prisión domiciliaria confirmada con algunas condiciones establecidas por la justicia.

Asimismo, el periodista Martín Candalaft destacó que los abogados de la hija de Jorge Rial se ampararon en la maternidad de la influencer para que a esta le permitieran salir del penal de Magdalena.

Tras toda la información expuesta previamente sobre la situación en la que se encuentra Morena, Ángel de Brito aprovechó la intervención de Facu Ventura en LAM para abordar el tema que, todavía, no se trató en profundidad.

Detuvieron a Morena Rial: la Justicia revocó su excarcelación en la causa por robo (Gentileza / Martín Candalaft)

Morena Rial querría reconciliarse con Luis Ventura

Más exactamente, Facu Ventura se refirió al vínculo entre Morena y Luis Ventura, confirmando así que ella le habría escrito a su padre con el fin de reconciliarse cuando saliera de prisión: “Le mandó un mensaje a través de su abogado, yo fui el intermediario”. Sin embargo, todo parecería indicar que el presentador de Secretos Verdaderos no querría saber de la influencer.

“No sé si mi viejo está de acuerdo porque me dijo: ‘Estoy para los velorios, pero nunca para los cumpleaños’”, comentó Facu Ventura frente a la pantalla de América TV. Es preciso aclarar que, Luis todavía no habló de forma directa sobre el apoyo que le daría o no a Morena, pero por la información que develó su hijo, el vínculo parece que se fracturó.

Anteriormente, Luis Ventura recibió una demanda de Jorge Rial, quien aseguraba que este usaba mediáticamente a su hija para resonar en los medios y, desde entonces, Morena Rial le habría pedido al primero que no la nombrase más a través de la pantalla chica.

Pese a lo antes mencionado, el hijo de Luis Ventura se mostró preocupado por la situación de Morena durante su intervención en LAM y dijo: “Espero que, de una vez por todas, recapacite porque es una persona que tiene todo servido en bandeja para ser feliz, pero no se deja ayudar, ese es su gran problema”.

Luis Ventura habló sobre Morena Rial

Por último, pero no menos importante, Facu Ventura comentó que ya todo estaría listo para que Morena salga del penal: “Reacondicionaron la casa donde se va a quedar para cumplir con la domiciliaria. Tengo entendido que a las amigas les dijo que se va a poner las pilas. Está con ánimos de ponerse a estudiar”.