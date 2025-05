El descargo de Furia de Gran Hermano contra Catalina: “Quieren que vaya la otra señora...”

Gran Hermano es una de las comunidades más explosivas en la historia de los realities argentinos. Las peleas intensas, romances picantes y eliminaciones sorpresivas son algunos de los factores que hacen al formato como lo más exitoso de la televisión contemporánea.

Una de las personalidades principales del reality es Furia Scaglione, la exparticipante de la edición 2024 que se hizo viral por su personalidad explosiva y su relación con algunos participantes como Catalina Gorostidi, una de sus enemistades más destacadas tanto dentro como fuera de la casa.

La nueva disputa a Furia y Catalina fuera de la casa

Las hermanitas gozan de un pasado cubierto de disputas en la competencia. Esto se expandió fuera de sus paredes, cuando Furia reveló que no iría a la boda de uno de los hermanitos en la casa por la presencia de la exhermanita.

"Yo ya dije que no voy. La gente pagó mi Golden Ticket y la producción quiere que vaya la otra señorita (Catalina), Y NO (...) El golden me corresponde a mí, les dije que elijan a una y listo, ya está“, expresó la entrenadora física sin tapujos.

Esto dio pie a un debate en redes sociales, donde en su mayoría apoyaban a Scaglione. “Banco totalmente, a Catalina la metió la producción porque nadie quiso que entre, así no sea la edición de furia por ella voto muchísima gente, lo ganó en buena ley, no como la otra que la metieron de prepo. ¡Siempre será la sombra de furia en todas las ediciones!”, “Tiene toda la razón Juli, la otra no tiene que entrar! Entro por la producción, pero la gente no la quiere...”, destacaron múltiples usuarios.

Furia, nuevamente protagonista en Gran Hermano.

Esta no es la primera vez que la hermanita apunta contra la pediatra. Durante su tiempo en Gran Hermano 2024, Furia la acusó de tener un vínculo sentimental con un productor. "Anda a tu casa Catalina, sos una mentira, me re cag… forr…! (...) “Ni que te coj…a alguien de producción se te va a dar... ¡chau!”.