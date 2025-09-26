El contundente mensaje de Daniela Christiansson ante el acercamiento de Maxi López y Wanda Nara: “No necesito...”

Maxi López se encuentra en la Argentina grabando MasterChef Celebrity y, pasando tiempo de calidad con los tres hijos que tuvo con Wanda Nara (Valentino, Constantino y Benedicto). En medio de tanto, el exfutbolista ha mostrado, mediante su cuenta de Instagram, cuán cercano es el vínculo que hoy sostiene con su exesposa.

Incluso, hace algunos días, Maxi López le reprochó a Wanda Nara el no acudir a un encuentro que tenían pautado y, lo hizo con una foto de ella que generó todo tipo de especulaciones. Frente a la caótica situación que se creó por lo que podría estar pasando entre el exdeportista y su exesposa, Daniela Christiansson realizó un contundente posteo en Instagram.

El intercambio de historias entre Maxi López y Wanda Nara que generó asombro en sus seguidores. (Fotos: captura de pantalla)

La modelo sueca actualmente se encuentra en su país de origen transitando su segundo embarazo y, es por ello que, algunos cibernautas no ven con buenos ojos que la pareja de Maxi López esté en tal condición, mientras él se encuentra en idas y vueltas con Wanda Nara.

El contundente mensaje de Daniela Christiansson que dejó a más de uno en shock

En medio del acercamiento entre Maxi López y Wanda Nara, la actual pareja del exfutbolista publicó en las historias de Instagram un llamativo escrito que dice lo siguiente: “La madurez me ha enseñado que no necesito confrontarlo todo; solo necesito observar en silencio las acciones de las personas y luego poner límites en consecuencia”.

Daniela Christiansson en Instagram.

Hasta el momento, Christiansson no habló de forma puntual a la “amistad” de Maxi López y Wanda Nara, pero por el texto que colgó en las redes sociales, todo parecería indicar que la pareja podría tener una seria charla en su reencuentro.

Mientras los hechos se esclarecen y destacan lo que verdaderamente ocurriría entre los protagonistas de esta historia, Maxi se refirió al vínculo con su exesposa en un móvil con LAM.

Puntualmente, el exdeportista dijo: “Estoy contento de la relación que tenemos con Wanda. Fue mucho tiempo peleando y ahora es tiempo de paz. Quiero que las cosas estén bien, así los chicos también lo están”.