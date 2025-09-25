Desde Dalma Maradona hasta Wanda Nara: las famosas que reclaman justicia por el triple femicidio en Florencio Varela

Desde Dalma Maradona, Lali Espósito, Griselda Siciliani y María Becerra hasta Oriana Sabatini, varias figuras públicas se sumaron al reclamo de justicia por el triple crimen de Florencio Varela. Allí, Morena Verri y Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, junto a Lara Morena Gutiérrez, de apenas 15, fueron brutalmente torturadas, asesinadas y mutiladas en uno de los femicidios más terribles registrados en la historia reciente de Argentina.

Brenda, Lara y Morena - Florencio Varela - La Matanza

Los mensajes de las famosas en las redes tras el triple crimen en Florencio Varela

Gran parte de las expresiones se dieron en Instagram, donde Dalma Maradona manifestó: “¡Pero la puta que los parió! ¿Qué es lo que tiene que pasar para que dejen de matarnos?”.

Junto a una captura de pantalla con la noticia que confirmó el asesinato de las tres jóvenes, la influencer agregó: “¡Vuelvan a decirnos exageradas, HDRMP!”.

Lali se sumó a la misma consigna que otras colegas. (Instagram)

Por su parte, la cantante Oriana Sabatini utilizó la misma red social para publicar sobre un fondo negro con letras mayúsculas: “Justicia por Brenda, Morena y Lara”.

Lali Espósito compartió un texto basado en una publicación de la ex legisladora porteña y amiga suya, Ofelia Fernández: “Mataron a tres pibas, una de 15 años, dos de 20. Las buscaba su familia desesperadamente y aparecieron entre lavandina y bolsas de consorcio”.

El mensaje de Ofelia Fernández, compartido por Ángela Torres. (Instagram)

La actriz y cantante agregó: “La normalidad con la que convierten vidas de mujeres en cosas. Pasa en medio de una trama de violencia y narcotráfico que está siempre y a la vez parece invisible. Existe una Argentina descartada, y en sus rincones a veces crujen los niveles más desgarradores de perversidad, y ahí miramos. Justicia por Morena, Brenda y Lara. Ahora hagamos lo que sea que nos pidan hacer sus amigas y su familia”.

En una publicación posterior, Lali Espósito se sumó a los pedidos de justicia y, al igual que Tini Stoessel, compartió un fondo negro con letras blancas donde reiteró: “Justicia por Brenda, Morena y Lara”.

El mensaje de Tini. (Instagram)

En la misma línea, María Becerra se manifestó con un mensaje contundente: “Justicia por Morena, Brenda y Lara. Basta de mirar para otro lado. Basta de callar. Dejemos de naturalizar la inseguridad y la injusticia. Esto no puede pasar más. No hay palabras para el dolor. Fuerza para las familias”.

Oriana Sabatini compartió el mismo cartel de luto acompañado de un emoticón de corazón roto. Por su parte, la actriz y activista feminista Thelma Fardín replicó el texto de Ofelia Fernández y agregó: “Pero, el problema somos nosotras que nos pasamos tres pueblos”.

La conductora y empresaria Wanda Nara se sumó al reclamo de justicia publicando imágenes de las tres víctimas sobre un fondo negro, acompañadas de un emoticón de corazón roto, símbolo que se repite en varias publicaciones.

Las palabras de Emilia Mernes. (Instagram).

Ángela Torres también compartió el texto de la ex legisladora, sumando el mismo pedido de justicia junto al emoticón de corazón roto. Griselda Siciliani replicó la publicación y añadió un mensaje contundente que pregunta: “¿Eran putas o viudas negras?, ¿Importa? ¿Merecen terminar asesinadas en una bolsa?”.