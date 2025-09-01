Dalma Maradona estalla de hartazgo: denuncia a la supuesta hija de Diego y le envía carta documento

Durante las últimas horas, el periodista Fede Flores informó mediante sus redes sociales que Dalma Maradona inició un procedimiento judicial en contra de Eugenia Laprovittola, la joven que en su momento aseguró ser hija de Diego Armando Maradona.

De acuerdo con la documentación pertinente, Dalma Maradona denunció a Eugenia por injurias y, en ese sentido, le mandó una Carta Documento. Esto debido a que, Laprovittola, semanas atrás se refirió a la hija del Diez como “hermana” dentro de los medios de comunicación, a pesar de que un examen de ADN ya descartó el supuesto vínculo familiar entre ambas.

Qué dice el escrito con el que Dalma Maradona apuntó contra Eugenia Laprovittola

El escrito que se llevó a la justicia por medio del abogado Diego García Sáenz, defiende la postura de Dalma Maradona con las siguientes palabras: “Ud. continúa refiriéndose como la ‘hermana’ de mi mandante, luego de haberse comprobado, a través de una prueba de ADN que arrojó resultado negativo, que no posee ningún tipo de vínculo familiar ni parentesco alguno con mi representada”.

Aunado a ello, Dalma Maradona le pidió de forma directa a Laprovittola que deje de llamarla hermana y de comportarse como tal o, de lo contrario, iniciará acciones legales mucho más fuertes para reclamar una indemnización por daños y prejuicios asociados.

Según el periodista Fede Flores, la notificación referida fue legalmente presentada el 26 de agosto del año en curso y se relaciona directamente a la disputa legal por el uso y la imagen del padre de Dalma Maradona.

Mientras que los procesos judiciales siguen su curso, Dalma Maradona parece estar enfocada en el bienestar de su familia y en la evolución de su carrera dentro de los medios radiales. Aunado a ello, la hija de Diego Armando Maradona, siempre que puede se encarga de recordar a su padre por medio de las redes sociales.

La denuncia de Dalma Maradona contra Eugenia Laprovittola.

De igual manera, Dalma Maradona sigue muy de cerca todas las causas que se relacionan con la lamentable muerte de Diego y no descansaría hasta ver a los culpables detrás de una reja.