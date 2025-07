El contundente contraataque de Graciela Alfano a Susana Giménez tras la acusación de brujerías: “Odio puro”.

Este viernes 18 de julio se vivió un tenso momento en vivo cuando Graciela Alfano y Susana Giménez protagonizaron un inesperado cruce al aire.

La exvedette reaccionó con enojo ante un comentario de la conductora, le respondió sin filtro y desató una ola de reacciones en el estudio, donde los mensajes del público leídos durante el programa encendieron aún más el clima.

Graciela Alfano respondió a los dichos de Susana Giménez

En LAM (América TV), Karina Iavícoli decidió enviarle un mensaje en vivo a Graciela Alfano, y la exvedette no dudó en contestarle con dureza, lanzando un filoso comentario dirigido directamente a Susana Giménez. La actriz se mostró indignada con la conductora, a quien acusó públicamente de haberle hecho “brujerías”.

“Odio e ignorancia referida a Susana. Me dijo burra. No está enojada conmigo porque nadie le hizo nada. Siempre me odió Susana. Está perdiendo el control de lo que debe o no decir”, escribió Graciela.

Luego, intentó justificar su ausencia frente al televisor: “Estoy con mi nieta, que es chiquita obviamente, entonces no podía ver la tele y se estaba cuidando. Dijo lo de las brujerías. ¿Quién habló de prestarle un tapado a ella? No quiero hablar. Todo el panel está hablando muy mal de mí. Acá involucran al panel", explicó.

Por último, lanzó un mensaje cargado de tensión hacia la diva: “A Susana le sale el odio que siempre me tuvo. Somos espejo. Ella está hablando de ella, no de mí. Odio puro a alguien”.