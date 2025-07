El conmovedor relato de Aníbal Pachano al revelar que tiene otra vez cáncer: “Estoy transitando...”

Aníbal Pachano es un coreógrafo, bailarín y director artístico que hace un tiempo decidió alejarse de los medios de comunicación para enfocarse en su salud. El artista viene luchando con valentía e incansablemente por varias enfermedades, y más ahora que va a ser abuelo por primera vez.

Aníbal Pachano contó cómo vivió sus probelmas de salud

Hace muchos años, que el famoso tiene un perfil bajo y dejó de exponerse en televisión, tal como contó, tiene toda su energía en sanarse para poder disfrutar de su nieto en camino. Aníbal venció su segundo cáncer después de duros tratamiento y operaciones constantes.

Sin embargo, su salud volvió a sorprenderlo y contó en un programa de radio el fuerte momento que atraviesa nuevamente. Sin embargo, fiel a su estilo, Aníbal se mantiene optimista y sigue con la lucha diaria.

El fuerte relato de Aníbal Pachano al contar su nueva enfermedad

“Estoy feliz, voy a ser abuelo y ya podemos contarlo, pasaron los tres primeros meses y los padres nos autorizaron. Estamos re contentos con Ana que vamos a ser abuelos. Yo tenía muchas ganas“, contó Aníbal Pachano en Íntimamente (Radio Rivadavia).

“En un momento, cuando ellos ya decidieron ser padres hicieron un pacto-promesa, con un papel que decía que en algún momento me prometían que iba a ser abuelo, y firmamos los tres. Estamos todos muy felices (...)“, expresó con emoción el artista.

Sin embargo, Aníbal reveló que a pesar de su felicidad por ser abuelo, está preocupado por su salud: "Estoy transitando ahora nuevamente por un cáncer. Una nueva parte de la enfermedad. Estoy recién operado, en recuperación”.

Aníbal Pachano habló de su estado de salud.

“Quieras que no, por más que yo sea un resiliente de la vida y de la enfermedad, eso no me dejó de preocuparme, de alertar, y de volver a estar atento a lo que me sucede en el cuerpo. Yo pensé que era otra cosa y era que nuevamente se me había disparado el cáncer", expresó Aníbal sobre su nueva enfermedad.

“Hay que ponerle garra y mirar para adelante. Obvio que el primer bajón te agarra, pero una vez que pasa el impacto cuando te dan el diagnóstico, hay que tirar para adelante, no hay otra. Me caí, me golpeé, me quebré dos costillas, y eso hizo que me ocupara de hacerme todos los análisis. Fue un milagro, porque si no me hubiese caído, hubiese seguido sin atenderme y hubiese sido peor”, resaltó el artista sobre cómo se dio cuenta de que tenía un nuevo tumor.