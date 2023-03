El conductor Chiche Gelblung fue internado de urgencia por una infección

Chiche Gelblung fue internado ayer por la noche luego de presentar fiebre a causa de una infección. La noticia fue confirmada al aire de Intrusos (América).

El conductor habló esta mañana y aseguró que se encuentra fuera de peligro: “Ahora estoy perfecto. Fue solo un pico de fiebre”.

Chiche Gelblung. (web)

“Chiche se encuentra internado por una infección. Él está bien, está estable, pero fue un susto. No va a hacer su programa de radio ni de televisión. El año pasado él tuvo una internación por una operación en los riñones, cuando también sufrió una infección”, comentó el periodista “Pampito” durante el ciclo de espectáculos conducido por Florencia de la V.

Además, el periodista recordó que Chiche también fue ingresado a un centro de salud en 2020. “Fue un susto, lo internaron anoche bien tarde”, agregó.

En ese sentido, Karina Iavícoli detalló: “Tiene fiebre, es una infección que viene arrastrando desde hace 8 meses, cuando se lastimó en una pierna. Desde ahí que cada tanto le agarra fiebre, lo internan, le hacen un montón de estudios y ven lo que tiene”.

“Es un cuadro complejo. Si bien no es un hombre tan grande, tiene que prestarle atención a la salud porque no para nunca”, finalizó la periodista.

Cómo fue la internación de Chiche en el 202

En julio de 2020 pasó una semana en el Sanatorio Los Arcos por un cuadro de sepsis, que es una complicación que tiene lugar cuando el organismo produce una respuesta inmunitaria desbalanceada, anómala, frente a una infección.

En ese momento, “Chiche” Gelblung dio detalles de salud en diálogo con Luis Novaresio para Radio La Red.

“Tuve un episodio confusional producto, aparentemente, de una infección de un pie. Se pensó que podía ser una neumonía, que no fue. En realidad tenía un pequeño foco en el pulmón y a las 48 horas con el antibiótico se fue. Ahora estoy tomando antibióticos y nada más”, explicó.

“Yo no me acuerdo de nada. Ni me acuerdo que me haya despertado. Me dijo mi mujer que me desperté medio diciendo boludeces y ahí me internaron”, expresó el periodista y se refirió a la reacción de su esposa, Cristina Seoane.

“Tampoco es nada raro. Tampoco es nada que se pueda confundir. Mi mujer está acostumbrada”, bromeó.