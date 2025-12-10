El bombazo de los abogados de Morena Rial para pedir la domiciliaria: “Embarazada”

Morena Rial está con prisión preventiva en la cárcel de Magdalena, mientras espera el juicio oral por los cargos que se le imputan por formar parte de una banda delictiva. En ese contexto, la investigación avanza y también los intentos de su defensa por sacarla de prisión.

Este miércoles, Martín Candalaft dio información precisa e insólita sobre cómo avanza la causa. El periodista de DDM, en primer lugar, comentó que la Cámara de Apelaciones rechazó el pedido de la defensa para que Morena tenga prisión domiciliaria, ratificando la decisión que se tomó meses atrás.

Cabe mencionar que la Fiscalía ya pidió la elevación a Juicio Oral del caso, pero la defensa confía en que puede haber otros recursos para utilizar y evitarlo, como por ejemplo la posibilidad de “negociar un juicio abreviado”.

Sin embargo, la novedad más impactante del caso llegaría después, ya que según comentó Candalaft uno de los argumentos esgrimidos por los abogados para que Apelaciones le diera la domiciliaria a Morena es que "estaría embarazada”.

¿Morena Rial está embarazada?

“El 8 de diciembre los letrados de Morena Rial presentaron un escrito en el que aseguran que estaría embarazada”, indicó Candalaft. Y leyó la parte de la resolución de la Cámara que habla sobre eso: “Poner en conocimiento a la jueza de grado de la presentación de la defensa acerca de que la señora Morena Rial está embarazada".

En comunicación remota con DDM, el abogado de Morena, Martín Leiro, confirmó los dichos con una corrección: “Lo que informamos nosotros es un ‘posible embarazo’. Lo que tenemos nosotros y presentamos es que está transitando un atraso”.

En diálogo con Guido Zaffora, el abogado y amigo de Morena, Alejandro Cipolla, también señaló: “Posiblemente (esté embarazada). No se sabe, podría ser otra cosa”.

En medio de la charla el panelista y abogado Mauricio D’Alessandro habló de “5 meses y medio de gestación”. “No es un atraso. Tengo información”, dijo, sin explayarse al respecto.

Ante la pregunta de otra periodista en el piso sobre “por qué no le llevaron un test”, el letrado Leiro respondió: “Para que tenga validez legal lo tiene que solicitar la Cámara. No es cuestión de que se haga un test”.



