El alarmante mensaje de Zoe de Gran Hermano sobre su salud que generó preocupación: “A un paso de que me internen”

Zoe Bogach o de Gran Hermano está en el ojo de los medios de comunicación tras confirmar el fin de su relación con Manuel Ibero después de dos años juntos. La exparticipante del reality lo acusó de infidelidad y dio detalles de algunas conversaciones o encuentro con otras mujeres. La influencer está en su momento de mayor exposición y es ahí que contó detalles de su vida.

La famosa y su ex llevaron su separación a un escándalo mediático que es seguido en redes sociales. Esta exposición afectó a la ex Gran Hermano no solo en su estado de ánimo, sino que le generó problemas con la alimentación.

Zoe estuvo de invitada en el streaming de Martín Cirio, donde habló de todo y contó los problemas alimenticios que enfrenta en la actualidad en medio de la pelea mediática con su ex.

Zoe de Gran Hermano

El preocupante comentario de Zoe de Gran Hermano sobre su alimentación

En la entrevista, la ex Gran Hermano admitió que está “pesando muy bajo” y que a raíz de eso quiere cambiar su alimentación, comer más.

“No me gusta como estoy. Estoy pesando muy bajo. O sea, la otra vez tuve una charla con mi mamá y me dijo ‘Zoe, por favor, ‘comé porque estás a un paso de que te internen’”, contó Zoe en el programa, lo que generó preocupación.

“Es que para que te lo diga tu mamá”, le comentó Martín Cirio en referencia a los comentarios alimenticios de Aixa, su mamá.

“Claro, para que me lo diga ella que es la reina del TCA (Trastorno de la conducta alimentaria)”, respondió Zoe con ironía sobre su mamá.

Luego, Martín Cirio le preguntó cómo es su alimentación: “¿No tenés hambre directamente?“. A lo que Zoe respondió: ”Sí, ahora sí estoy empezando a comer".

La ex Gran Hermano generó preocupación por su salud y su aspecto físico, ya que no ingiere comida y la polémica separación le provocó problemas alimenticios.