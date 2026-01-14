Diego Mesaglio es uno de los actores que saltó a la fama por sus actuaciones en Chiquititas, Floricienta, Rebelde Way, entre otras novelas de Cris Morena. En 2014 sufrió un accidente doméstico que cambió su vida para siempre. Desde ese entonces, espera por un trasplante para su ojo.

"Puse la botellita de alcohol mal ubicada en la repisa del baño y se patinó. Cuando se cayó para un lado, la agarré y salió el chorro que me entró justo en el ojo“, contó en su momento en una entrevista.

Diego Mesaglio

Tras años de espera y después de varios procedimientos médicos, el actor recibió un sorpresivo llamado: recibirá el trasplante de córnea para recuperar la visión de su ojo.

Al aire del programa de streaming Modo Zapping, Diego Mesaglio reveló la noticia tras recibir un llamado del Hospital de Clínicas en donde estaba en la lista de trasplante de córnea hace nueve años.

“Me llamaron y dijeron: Hola, ¿Mesaglio Diego? Sí, tenemos tu córnea. No, terrible. Es como cuando te llaman de Mercado Libre, escuchame, vos pediste unas Vans", comentó con humor y emoción a la vez.

En la entrevista, el actor contó lo que le dijo a la persona del hospital que lo llamó para darle la noticia. "¿Sabés que estás hablando con una persona que hace nueve años está esperando este llamado?”, comentó Diego Mesaglio.

En ese sentido, el actor recordó cómo actuó la última vez que recibió un llamado del mismo hospital: “Veo que dice el nombre del hospital. Córnea, pienso. Dejo el teléfono y salgo corriendo. No me pregunten para qué. Me bajé del auto y salí corriendo”.

El calvario de Diego Mesaglio tras el accidente

Después del accidente, el ex Chiquititas sufrió un proceso difícil y doloroso. “Voy a una clínica, me hacen los supuestos primeros auxilios, pero no me lavan bien, casi ni me lavan y me dan anestesia para tomar cuando me duela. Entre el alcohol que quedó adentro y el exceso de anestesia hicieron que se queme la córnea, que se debilite todo el ojo”, contó sobre la “mala praxis” que le hicieron y por la que perdió el ojo.

El dolor tanto físico, como emocional fue muy grande y Diego tuvo que dejar su trabajo. “En ese momento venía trabajando, estaba haciendo una serie que a su vez era para una película. De la noche a la mañana tuve que dejar de hacer todo, absolutamente todo, y pasé a ser dependiente de todo el mundo: de mi familia, de mi viejo que me lleve, que me traiga, no pude manejar durante un año y medio”, contó el actor.

“Me cuesta aceptarme cuando me miro al espejo”, reveló en su momento Diego.