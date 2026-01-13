Cris Morena organiza un “campamento musical” en Uruguay y estalló la polémica: el impactante valor y de qué se trata

Cris Morena lanzó en redes una propuesta original e indudablemente de su estilo, pero que generó todo tipo de comentarios en redes sociales. Se trata de un “campamento musical” en Uruguay, en donde jóvenes podrán dedicarse a crear música en un marco natural único.

En la web del espacio organizador, Portal Bosque, lo definen como “un retiro intensivo de creación musical en la naturaleza”, que contará con la mentoría de “Tomás Mayer Wolf, Andrés Rot y la participación especial de Cris Morena”.

“¿Y si te regalás 5 días para crear en un entorno natural junto a otros artistas como vos? La experiencia de música y creatividad llega a Uruguay. Un retiro intensivo en plena naturaleza, impulsado por Otro Mundo junto a Portal Bosque, diseñado para músicos, compositores, intérpretes y creadores con experiencia que buscan reconectar con su creatividad, su impulso original y su voz única dentro de un entorno de inspiración, comunidad y exploración artística", dice la descripción en las redes de Cris Morena y de su proyecto artístico Otro Mundo.

Cómo es y en qué consiste el “campamenteo musical”

La primera edición del encuentro durará 5 días, del 21 al 26 de febrero, pero el cierre de inscripciones será el 25 de enero de 2026. Es exclusivo para mayores de 18 y no es libre: se ingresa mediante un proceso de aplicación y audición previa.

Requisitos para el campamento musical que promueve Cris Morena

Este fue uno de los puntos más polémicos, ya que en redes consideraron que podía tener que ver con ciertos parámetros físicos, vinculados a la fama negativa en ese aspecto que persigue a Cris Morena.

Las jornadas tiene una composición base de:

Desayuno

Sesiones musicales: creación, composición, improvisación, producción.

Almuerzo

Ensayos y laboratorios creativos

Cena

Encuentros nocturnos: fogones, escucha compartida y jam sessions.

Cuánto cuesta y qué incluye

Además de un formulario de aplicación y un video de presentación, se debe enviar el pago de la inscripción: 1500 dólares.

Esto no incluye pasajes ni traslados, sí el alojamiento en habitaciones compartidas entre 3 y 5 personas. Quienes prefieran alojarse en un espacio individual deberán pagar 500 dólares más por los 5 días.