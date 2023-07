Día Mundial del Rock: a 38 años del histórico concierto Live Aid

Hace 38 años, un evento logró reunir a las principales estrellas de la música como Freddy Mercury para el concierto benéfico más importante de la historia. Cada 13 de julio se recuerda el “Live Aid”, que contó con la participación de 76 megaestrellas mundiales del rock y el pop, convocados por el líder de Boomtown Rats, el irlandés Bob Geldof.

Por el Estadio de Wembley, en Londres, y el John F. Kennedy Stadium, de Filadelfia, ese día pasaron Paul McCartney, MIck Jagger, Keith Richards, Bob Dylan, Led Zeppelin, Black Sabbath, The Who, The Beach Boys, David Bowie, Elton John, Eric Clapton, Sting y Queen, entre otros.

13 de julio de 1985. David Bowie y Bob Geldof, al final del concierto en Wembley Stadium in London. (AP Photo/Joe Schaber, Archivo)

Con más de 200 mil espectadores, la maratónica jornada logró recaudar unos 100 millones de dólares y fue seguida por televisión en 72 países.

El recuerdo del histórico concierto Live Aid

La grilla incluyó a las más importantes y ascendentes estrellas pop del momento como Madonna, U2, Wham!, Duran Duran, Spandau Ballet, Tears for Fears, Boy George y Paul Young, entre otros. Esto posibilitó ver en vivo a figuras que hasta el momento llegaban a los oídos y ojos del público mundial a través de la novedosa y pujante industria del videoclip.

Entre las postales artísticas más recordadas aparece la actuación de un revitalizado Queen, considerada una de las mejores en vivo de una banda de rock en la historia; la presencia de Phil Collins en los dos escenarios, con un vuelo trasatlántico a bordo de un Corcorde de por medio; el reencuentro entre Ozzy Osbourne y Black Sabbath, seis años después de haber sido despedido de la banda por sus adicciones; o el demoledor set ofrecido por The Who.

¿Por qué se celebra hoy el Día Mundial del Rock?

La historia del concierto comenzó cuando Bob Geldof, conocido por su papel protagónico en "The Wall" y por el hit "I don't like Mondays", vio un informe televisivo sobre los estragos que la gran sequía iniciada en 1983 estaba produciendo en gran parte de la población africana, en especial, en Etiopía y Somalía.

Ambos conciertos se iniciaron al mediodía, pero la diferencia horario hizo que cuando arrancó el encuentro londinense, con Bob Geldof en el escenario y el saludo real del Príncipe Carlos y la Princesa Lady Di; el recital en Filadelfia llevaba ya algunas horas.

El Live Aid tuvo sus réplicas en 2005 y 2007, en dos ediciones con atractivos como las reuniones de Pink Floyd y de The Police, respectivamente.

**Con información de Télam.