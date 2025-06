¿De qué vive? Rosina de Gran Hermano reveló de qué trabaja y cómo hace dinero fácil viajando por el mundo: “Tengo cinco...”

Pasó más de un año desde que Rosina Beltrán salió de la casa de Gran Hermano, y lejos de desaparecer del mapa, supo capitalizar su fama. La ex participante uruguaya reveló recientemente cómo es su vida laboral actual y dejó boquiabiertos a sus seguidores.

Aunque para muchos ex hermanitos mantenerse vigentes es un verdadero desafío, Rosina encontró un equilibrio entre medios, redes sociales y viajes de ensueño. La influencer forma parte del programa Empezar el día, que conduce Yuyito González, y también trabaja con marcas. Pero lo que más llamó la atención fue un detalle que contó sobre uno de sus empleos más divertidos.

Rosina en el programa de Yuyito González.

De qué vive Rosina Beltrán de Gran Hermano

En diálogo con Gastón Trezeguet, Rosina no se guardó nada. “Estoy en el programa de Yuyito de lunes a viernes. Además trabajo con marcas y proyectos. Tengo contrato anual con cinco marcas”, explicó. Pero la perlita llegó al contar cómo disfruta, literalmente, mientras trabaja: “Cada viaje me lo cubren y me pagan aparte. Viajo con quinceañeras. En un mes me voy a Disney”.

Le habrían pedido a Rosina que cambie su vestimenta.

El dato causó sensación en redes sociales, donde muchos comentaron que “ese es el trabajo soñado”. Y no es para menos: combinar viajes internacionales, diversión y salario suena tentador para cualquiera.

Las fotos de Rosina que se llevaron todos los piropos.

Sin embargo, no todo es color de rosa. En las últimas semanas, surgió un fuerte rumor desde los pasillos de Empezar el día. Según trascendió, Yuyito le habría pedido que moderara su forma de vestir en el programa.

La ex concursante de la reciente edición de GH confesó a que se quiere dedicar.

Si bien no hubo una confirmación oficial, el cambio en el look de Rosina se hizo evidente. De conjuntos llamativos y escotados, pasó a outfits más sobrios y cubiertos. La decisión no pasó desapercibida y varios seguidores notaron esta transformación al aire.