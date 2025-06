Eugenia se quebró en llanto y amenazó con abandonar Gran Hermano 2025: “No soporto más...”

Gran Hermano 2025 está llegando a su final después de más de seis meses en vivo. En el reality que conduce Santiago del Moro solo quedan siete participantes que se disputan el lugar del ganador de esta edición Eugenia es una de las jugadoras que entró en la segunda camada y de a poco logró conquista el público.

La santiagueña está entré los siete mejores del programa y tiene un grupo de fanáticos que le hacen el aguante desde afuera. Hasta el momento bajó de varias placas y ahora está nominada para abandonar la casa este lunes con Katia y Ulises.

Eugenia de Gran Hermano 2025 (Foto: Instagram de Gran Hermano)

La participante del reality lleva dos meses en aislamiento y aunque pone todo de su parte por no extrañar el afuera, lo cierto es que se mostró muy angustiada por su hijo Felipe y no dudó en manifestar sus ganas de salir de la competencia.

El llanto de Eugenia de Gran Hermano 2025 y sus ganas de dejar el reality

En una charla con Selva, Eugenia abrió su corazón y reveló: “Necesito verlo ya”. Según contó la participante esto le genera una sensación de nostalgia que afecta su participación en el juego y estrategias.

En la misma conversación, la participante expresó su deseo de dejar el reality por “la puerta giratoria”, es decir, por su propia voluntad. “No soporto más. Necesito escucharlo, abrazarlo, sentirlo. Escucharle la voz. Te juro que cuando veía la puerta giratoria me quería escapar con ellos. Necesito que me cuente de su colegio, lo dejé solo y me siento culpable”.

“No voy a hacer campaña para irme, pero supongo que el resto lo va a hacer viéndome tirada así“, reflexionó Eugenia en el confesionario sobre su estadía en la casa y cómo corre peligro al enfrentarse a Tato y Luz.

Si bien Eugenia descartó que no quiere abandonar, cada día se le hace más difícil seguir en aislamiento y sin contacto con su hijo Felipe.