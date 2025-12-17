De la cárcel a la casa más famosa: Morena Rial se habría postulado para estar en Gran Hermano Generación Dorada

Morena Rial está detenida en el penal de mujeres de Magdalena desde fines de septiembre, cuando volvieron a detenerla por no cumplir con los requisitos de la Justicia al darle la excarcelación a comienzo de año. La hija de Jorge Rial vive momentos de incertidumbre por su futuro mientras espera por la resolución del pedido de prisión domiciliaria.

La influencer se encuentra aislada de todo, y en una situación crítica, ya que no ve a sus hijos, Francesco vive en Córdoba con su papá, y Amadeo de un año está a cargo de su hermana Rocío Rial. Cabe recordar que la mediática fue detenida por robar casas en zona norte con su bebé en brazos.

Morena Rial

En medio del casting y la preparación del próximo Gran Hermano que tiene el nombre de Generación Dorada porque no solo participarán personas no conocidas, sino que pueden ingresar exjugadores y famosos.

Yanina Latorre contó en su programa SQP que Morena Rial se habría anotado para participar, incluso estando presa, lo que generó polémica.

Revelaron que Morena Rial se anotó para estar en Gran Hermano

“Cuiden hasta las bombachas porque no les queda nada”, comentó sin filtros Yanina al revelar el nombre de la hija de Jorge como posible participante del reality.

“Se confundió con el casting de En el Barro”, agregó con humor Lizardo Ponce, ya que la famosa está presa en un penal.

“Hace una semana estábamos con el test para ver si estaba embarazada. Pidió la domiciliaria y no se la dieron. O sea: ¡un límite!”, expresó Yanina incrédula por la situación. “¿Hay un abogado que le dijo si iba a quedar libre? En febrero empieza Gran Hermano”, señaló la conductora sobre la fecha del inicio del reality y el tiempo de la Justicia que en enero sale de feria.

“¿O piensa participar desde la cárcel por Zoom?”, remarcó Yanina sobre la condición de Morena. “¿Cómo se habrá vendido? ‘Hola, estoy presa, soy chorra, estoy imputada y a mi papá le recontra cagu* la vida. Yo la estaría mirando todo el tiempo”, añadió la conductora.